Общество
ИзвестияДуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. Об этом IT-специалист написал 12 мая в своем Telegram-канале.
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Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Наука
Сверхпроводник сделали источником магнитного поля
Физики экспериментально обнаружили новое квантовое состояние сверхпроводника, в котором материал становится источником магнитного поля.
N+1 02:32
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
Власти Петербурга назвали предварительную причину пожара в больнице
По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге стало короткое замыкание.
Известия 10:54
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Футбол
Месси стал лидером рейтинга лучших форвардов в истории Лиги чемпионов
Анонимные герои: Месси поблагодарил врачей за их самоотверженную работу >> В десятку лучших вошли также Роберт Левандовски (" Бавария", 0,74), Неймар из "Пари Сен-Жермен" (0,61), Филиппо Индзаги (" Ювентус" и "Милан", 0,57), Эдинсон Кавани с показателем 0,56, Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" (0,55), Карим Бензема из "Реала" (0,54) и экс-форвард "Реала" и "Шальке" Рауль с показателем 0,5.
Sputnik Армения 06:13
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Кино
Нейросеть заменила в «Индиане Джонсе» Харрисона Форда на Криса Пратта
Вашингтон, 13 мая 2020, 02:54 — REGNUM В сеть выложили фрагменты из фильма «Индиана Джонс», в которых при помощи искуственного интелекта Харрисона Форда заменили на Криса Пратта.
REGNUM 19:54
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето
Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
Шоу-бизнес
Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова
Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей вчера в 03:11
Экономика
Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры
В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия
В Хабаровске задержали иностранца за призывы к терроризму
В Хабаровске силовиками задержан 26-летний житель одной из среднеазиатских республик.
Российская газета 22:04
Кино
Определён самый популярный фильм на самоизоляции
Триллер "Заражение" режиссёра Стивена Содерберга стал самым популярным у людей, находящихся на самоизоляции.
Life.ru 21:21
Гаджеты
Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro
Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
Экономика сегодня 11:29
Общество
Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии против решения властей
Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск объявил о возобновлении работы заводов по производству электрокаров в Калифорнии.
Москва 24 03:23
Общество
Авиакомпании в США смягчили требования к ношению масок в полете
Три крупнейшие авиакомпании США - American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines - решили не заставлять пассажиров носить маски на борту самолета.
Российская газета 20:20
Общество
В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»
На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета 21:30
Общество
В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
Областная газета 03:35
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Общество
Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом
Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
Футбол
«Небитчи» - «Ахал»: прогноз на матч чемпионата Туркменистана по футболу
Sputnik Грузия 14:09
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Здоровье
В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1
В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38