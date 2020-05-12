Общество

ИзвестияИзвестияДуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. Об этом IT-специалист написал 12 мая в своем Telegram-канале.
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Павел Дуров объявил о закрытии проекта TON

Коммерсантъ15:18

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

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Дуров сдался под напором властей США

Lenta.ru13:01

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

РИА Новости13:25

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

ТАСС13:19

«Мы приняли трудное решение»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Forbes13:26

Дуров сообщил о прекращении работы над блокчейн-проектом TON

РБК13:42
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С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
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Физики экспериментально обнаружили новое квантовое состояние сверхпроводника, в котором материал становится источником магнитного поля.
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Власти Петербурга назвали предварительную причину пожара в больнице

По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге стало короткое замыкание.
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Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
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Нейросеть заменила в «Индиане Джонсе» Харрисона Форда на Криса Пратта

Вашингтон, 13 мая 2020, 02:54 — REGNUM В сеть выложили фрагменты из фильма «Индиана Джонс», в которых при помощи искуственного интелекта Харрисона Форда заменили на Криса Пратта.
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Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
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Экономика

Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости вчера в 14:21
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Происшествия

В Хабаровске задержали иностранца за призывы к терроризму

В Хабаровске силовиками задержан 26-летний житель одной из среднеазиатских республик.
Российская газета 22:04
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Определён самый популярный фильм на самоизоляции

Триллер "Заражение" режиссёра Стивена Содерберга стал самым популярным у людей, находящихся на самоизоляции.
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Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro

Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
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Актеры фантастической трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

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Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии против решения властей

Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск объявил о возобновлении работы заводов по производству электрокаров в Калифорнии.
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Авиакомпании в США смягчили требования к ношению масок в полете

Три крупнейшие авиакомпании США - American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines - решили не заставлять пассажиров носить маски на борту самолета.
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В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»

На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
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В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
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Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
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Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
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В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

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Александр Петров назвал самый волнующий поцелуй в своей карьере

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Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1

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Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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