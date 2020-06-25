Общество
Lenta.ruДурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить106
с чего всё началось
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал компанию Telegram Group Inc. вернуть деньги инвесторам и заплатить штраф $18,5 млн, пишет Coindesk.Полит.рувчера в 13:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Павел Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США по криптовалюте TON
Комсомольская правдавчера в 14:33
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Наука
На дне Марианской впадины обнаружили ртутное загрязнение
На сегодняшний день пока что не ясно, каким образом формируется метилированная ртуть, однако известно, что она необыкновенно быстро проникает внутрь зверей и рыб.
Evo-rus.com 01:39
Общество
Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:34
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом
Журналистка Ксения Собчак в своем блоге заявила, что сломала нос после неудачного падения и получила сотрясение мозга.
iReactor вчера в 08:48
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Вести.Ru вчера в 12:20
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Авто
УАЗ начал производство УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ начал серийное производство модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня вчера в 04:17
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Происшествия
ФСБ предотвратила ЧП на параде Победы в Москве
В Москве сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьёзный инцидент на параде Победы.
Газета Кемерова 24 июня в 21:55
Общество
Явка на голосование по Конституции достигла 30%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 30%, следует из данных оперативного штаба по наблюдению за голосованием, опубликованных в четверг, 25 июня.
Известия вчера в 10:29
Происшествия
В Индии за один день от ударов молний погибли более 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 06:56 — REGNUM В результате ударов молний на востоке и севере Индии 25 июня погибли 107 человек.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
Стали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО
Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия.
REGNUM 01:33
Общество
Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки
Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Политика
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»
Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 01:33
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
Здоровье
Названы пожизненные последствия коронавируса
Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК.
ForPost 24 июня в 08:54
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Здоровье
40% заразившихся коронавирусом в Иркутской области выздоровели
В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом, только за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 227 человек, общее число заразившихся уже 6635.
КП - Иркутск 01:37
Футбол
Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»
Sports.ru вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова по просьбе мужчин разделась до нижнего белья
Телеведущая Анфиса Чехова отреагировала на пожелания своих подписчиков и опубликовала полуобнаженный снимок.
Слово и Дело 24 июня в 04:06
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала слухи о романе Харламова с «некой Ксюшей»
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о романе шоумена Гарика Харламова с участницей юмористического коллектива Уральские пельмени Ксенией Корневой.
NewInform 24 июня в 14:01
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 24 июня в 16:57
Политика
В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат
Ранее президент Дональд Трамп назвал Вашингтон полностью принадлежащим демократам, и отмечал, что только очень глупые республиканцы будут голосовать за изменение его статуса.
Российская газета вчера в 22:44
Армия и оружие
Индия спешит закупить российское оружие
Актуальные Новости 01:29
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
Армия и оружие
Захарова: Поставки США вооружений Киеву усугубляют конфликт в Донбассе
Владимир Песня / РИА Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки Вашингтоном вооружений Киеву ведут к усугублению конфликта в Донбассе.
РЕН ТВ вчера в 10:33