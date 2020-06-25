с чего всё началось

Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.

Наука На дне Марианской впадины обнаружили ртутное загрязнение На сегодняшний день пока что не ясно, каким образом формируется метилированная ртуть, однако известно, что она необыкновенно быстро проникает внутрь зверей и рыб. 35

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,1K

Авто В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH. 73

Происшествия ФСБ предотвратила ЧП на параде Победы в Москве В Москве сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьёзный инцидент на параде Победы.

Общество Явка на голосование по Конституции достигла 30% Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 30%, следует из данных оперативного штаба по наблюдению за голосованием, опубликованных в четверг, 25 июня. 134

Происшествия Стали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия.

Общество Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.

Политика Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2» Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 211

Здоровье Названы пожизненные последствия коронавируса Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК. 1,6K

Здоровье 40% заразившихся коронавирусом в Иркутской области выздоровели В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом, только за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 227 человек, общее число заразившихся уже 6635.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова по просьбе мужчин разделась до нижнего белья Телеведущая Анфиса Чехова отреагировала на пожелания своих подписчиков и опубликовала полуобнаженный снимок.

Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии «Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.

Культура Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС. 243