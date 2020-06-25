Общество
Lenta.ruДурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить69
Мы с нетерпением ожидаем продолжения наших других проектов и направлений инноваций, и мы надеемся, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной для других в будущем.
— Павел Дуров, российский предпринимательИА Красная Весна 15:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Павел Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США по криптовалюте TON
Комсомольская правда14:33
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Гаджеты
Intel пояснил отказ Apple от процессоров x86
Американская организация Apple планирует перевести собственные компьютеры и ноутбуки на процессоры собственной разработки, но для этого потребуется около 2 лет.
ToDay News Ufa 04:58
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Общество
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Здоровье
Названы пожизненные последствия коронавируса
Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК.
ForPost вчера в 08:54
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Здоровье
Директор новосибирской клиники: статистика по COVID-19 занижена в пять раз
Андрушкевич рассказал в эфире программы «Огонек Тайги» о путях заражения коронавирусом в городских больницах и о занижении статистики по коронавирусу.
Тайга.инфо 01:01
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Здоровье
Завод «Биохимик» в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир»
Как рассказал ТАСС исполнительный директор предприятия Дмитрий Земсков, производство "Арепливира" в таких объёмах позволит покрыть все потребности российских медучреждений в препарате, во всяком случае, на время первой волны инфекции.
Эхо Москвы 19:09
Транспорт
ПСО обещает пересмотреть условия полетов «Аэрофлота» на Сахалин в 2021 году
Авиакомпания "Аэрофлот" перестала выполнять полеты на Сахалин в 2018 году — из-за роста стоимости топлива и пересмотра политики на Дальнем Востоке, крупнейший российский перевозчик на год покинул Сахалин.
Сахалин.Инфо 18:41
Футбол
«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии
За четыре года Клопп сделал "Ливерпуль" победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и чемпионом мира среди клубов.
Газета.Ru 17:20
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о предстоящем резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей европейской части страны ожидает с начала следующей недели резкое похолодание.
Вечерняя Москва 18:17
Армия и оружие
Недозащитили: опубликованы последствия противостояния израильских F-16 с С-300 и «Панцирь-С»
Очередной рейд израильских ВВС против сирийских и иранских военных вновь завершился не в пользу систем ПВО С-300 и «Панцирь-С».
Avia.pro 00:14
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Экономика
Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума
Сахалинская областная дума после трехчасового обсуждения согласовала поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022.
Сахалин.Инфо 18:25
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся музей Горького
Пожар в нижегородском Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде локализован на площади 500 кв. м. Пожарные спасают экспонаты, сообщили в МЧС.
Известия 13:22
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Армия и оружие
ФРГ, Франция и Италия призвали прекратить военные действия в Ливии
ФРГ, Франция и Италия призывают все стороны конфликта в Ливии немедленно и без условий прекратить военные действия, говорится в совместном заявлении МИД трех европейских стран.
РИА Новости 18:51
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол
ФИФА выделит 1,5 млрд долларов на ликвидацию последствий коронавируса
Международная федерация футбола (ФИФА) 25 июня объявила о том, что согласовала план помощи конфедерациям и национальным федерациям футбола в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь справиться с воздействием пандемии COVID-19.
Sport24.ru 15:46
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 18:45
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Происшествия
Смертельное ДТП в ЕАО: легковушка вылетела на встречку и врезалась в фуру
В результате ДТП водитель автомобиля "Мазда Демио" получил травмы, а пассажир от полученных травм скончался при транспортировке в карете скорой помощи, сообщили ИА ЕАОМеdіа в областной ГИБДД.
EAOmedia.ru 19:09
Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru вчера в 11:59