Общество

Lenta.ruLenta.ruДурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги

Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
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Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США

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«Легко отделались»: инвесторы Telegram о мировом соглашении Дурова с властями США

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Павел Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США по криптовалюте TON

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Суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,2 млрд

Коммерсантъ13:20
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Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
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Шоу-бизнес

Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости 12:49
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Армия и оружие

Франция, Германия и Италия призвали прекратить боевые действия в Ливии

"Столкнувшись с растущей угрозой ухудшения ситуации в Ливии и региональной эскалации, Франция, Германия и Италия призывают все стороны ливийского конфликта немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия и приостановить наращивание военных сил по всей стране", - отмечается в заявлении.
ТАСС 20:00
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru 16:21
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Экономика

РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy

Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
Ведомости 01:00
Политика

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Происшествия

Неизвестный поджег автобус перед дворцом президента Бразилии

Неизвестный поджег автобус с пассажирами перед официальной резиденцией президента Бразилии Жаира Болсонару в знак протеста против его политики, сообщает портал G1.
РИА Новости 19:17
Общество

Суд признал незаконным строительство китайского завода на Байкале

Кабанский районный суд в Улан-Удэ признал незаконным строительство китайского завода по разливу воды на Байкале.
Lenta.ru 12:58
1
Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Evo-rus.com вчера в 11:54
8
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
309
Экономика

В США более миллиона «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

Правительство США выплатило более 1,4 миллиарда долларов "мертвым душам" в качестве компенсаций на фоне распространения коронавируса нового типа, свидетельствует опубликованный в четверг доклад управления по подотчетности правительства.
РИА Новости 16:32
1
Происшествия

СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

РБК 16:40
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Экономика

Пенсионный фонд получит из бюджета почти триллион рублей

Как пишет infox.ru, для минимизации потерь от пандемии государство пошло на различные налоговые и другие послабления.
Ньюс-НН 12:51
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Авто

АвтоВАЗ готовится к выпуску автомобилей на новой платформе

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
26
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
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Футбол

Финал Кубка Украины повторно перенесён в другой город

Представители Львовской федерации футбола сообщили о переносе финального матча Кубка Украины в другой город.
Евро-футбол.ру 17:34
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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Происшествия

В Якутии рабочий предприятия угнал грузовик и совершил ДТП

Проводится проверка, - сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
SakhaPress.ru 21:44
Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке

Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Авто

Автомобили с ДВС в России предлагают запретить

Уже к 2030 году машины, работающие на бензине и газе, окончательно хотят запретить в России.
Car.ru 13:08
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Как работают Яндекс.Новости?
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