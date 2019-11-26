Общество
RT на русскомДурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.
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Кино
Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
КиноПоиск 02:10
Футбол
Локомотив – Байер в ЛЧ: битва за еврокубковую весну
Команда набрала первые очки и вернулась в борьбу за еврокубковую весну.
Букмекеры.рф 06:34
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Армия и оружие
ЛНР завершила демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения
Уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил о завершении в срок ЛНР демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в зоне разведения войск в районе населённого пункта Золотое.
RT на русском вчера в 17:00
Футбол
Манчестер Сити — Шахтер 0:0 (2-й тайм)
Хавбек пробил по воротам, но игрок англичан Фернандинью в подкате выбил мяч на угловой.
Спорт-Экспресс 15:51
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
ИА Новороссия 15:45
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Российская газета вчера в 04:15
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Политика
Олег Сенцов в Европарламенте предложил вернуть Украине ядерное оружие
Кинорежиссёр и сценарист Олег Сенцов, в 2015 году приговорённый в РФ к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта, выступая в стенах Европарламента, предложил вернуть Украине ядерное оружие.
OAnews 04:14
Спорт
Россию могут отстранить от международных соревнований на 4 года
В комитете считают, что на предстоящих в следующем году Олимпийских играх в Токио российским спортсменам можно разрешить выступить под нейтральным флагом.
Эхо Москвы вчера в 15:15
Наука
Фронтир нейронаук. Сотни мини-брэйнов помогут понять аутизм
Авторы из Института Хассмана по изучению аутизма в Балтиморе, штат Мэрилэнд, предложили для попыток разобраться в том, что такое аутизм, технологию мини-брейнов.
Индикатор 23 ноября в 04:06
Хоккей
КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив»
В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.
Вести.Ru 14:05
Происшествия
МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.
RT на русском 14:26
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
РИА Новости 09:31
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в российских СМИ
София Ротару переживает из-за скандала, который разразился в сети после новости о ее возвращении на российскую сцену.
Piter.tv 02:31
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Журнал Авто.ру вчера в 08:34
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
Футбол
Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 08:24
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Радио Sputnik 01:11
Хоккей
Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
RT на русском 01:59
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Происшествия
Адвокат историка Соколова заявил о его возможном переводе в Москву
Российская газета 01:47
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК вчера в 08:12
Армия и оружие
Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
Интерфакс 05:35
Футбол
Ювентус — Атлетико 1:0 (2-й тайм)
В стартовом составе хозяев с первых минут сыграет нападающий Криштиану Роналду, чье участие во встрече находилось под вопросом из-за болей, которые португалец испытывает в колене.
Sport24.ru 14:02
Общество
Азовское море вернулось в свои берега без негативных последствий
В пресс-службе Краснодарского края заявили, что отлив прошел без каких-либо неприятных последствий.
Радио Комсомольская правда 08:28
Гаджеты
Умные часы Honor Watch Magic 2 появились на официальном рендере
The GEEK вчера в 11:00