Общество

RT на русскомRT на русскомДурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.
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Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram

РИА Новости14:29

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС13:58

Американский суд допросит Павла Дурова по делу о запуске криптовалюты в январе. Место допроса он сможет выбрать вместе с властями

Фонтанка.Ру11:10

Дурова допросят в США в рамках разбирательства о криптовалюте Telegram

Коммерсантъ13:22

Дурова вызвали в суд для дачи показаний по делу о криптовалюте Telegram

Forbes12:58

Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram

РБК12:53

Дурова вызвали в суд

Lenta.ru13:32
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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