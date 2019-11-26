Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.

Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

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