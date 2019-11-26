Общество
ТАССДурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram
Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности, $424,5 млн "на рынке США". Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций. В конце 2017 года Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
Карло Анчелотти: Никогда не думал об отставке
К матчу против действующего победителя Лиги чемпионов Наполи подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, а потому не удивительно, что в Италии идут разговоры о возможном увольнении тренера неаполитанцев Карло Анчелотти.
Общество
Греф назвал своей личной виной утечку данных в Сбербанке
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в происшествиях, подобных утечке данных клиентов, всегда виновато руководство.
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
Происшествия
Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»
Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
Футбол
Главный тренер «Байера» отметил Миранчуков в составе «Локомотива»
Главный тренер футбольного клуба «Байер» Петер Бош прокомментировал победу в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива» со счётом 2:0.
Политика
Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что украинские власти Украины отвергают предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает телеканал NewsOne.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Футбол
Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Общество
Предельный возраст для ректоров вузов предлагают продлить до 70 лет
В Госдуму внесен законопроект об увеличении на пять лет предельного возраста для ректоров вузов - с 65 до 70 лет.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко помогает Дмитрию Тарасову выплачивать долги
Чтобы разобраться с долгами, игроку решила помочь его беременная супруга Анастасия Костенко.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Происшествия
Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Хоккей
«Вашингтон» хочет сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ в России
«Вашингтон Кэпиталз» желает провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Игры
Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире
Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
Армия и оружие
Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Политика
В Тбилиси возобновились массовые акции протеста
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира
Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.