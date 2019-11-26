Общество

ТАССТАССДурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности, $424,5 млн "на рынке США". Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций. В конце 2017 года Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram

РБК12:53

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС13:58

Дурова вызвали в суд США дать показания по криптовалюте от Telegram

Ведомости13:31

Дурова допросят в США в рамках разбирательства о криптовалюте Telegram

Коммерсантъ13:22

Дурова вызвали в суд для дачи показаний по делу о криптовалюте Telegram

Forbes12:58

Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram

РИА Новости14:29

Американский суд допросит Павла Дурова по делу о запуске криптовалюты в январе. Место допроса он сможет выбрать вместе с властями

Фонтанка.Ру11:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Футбол

Карло Анчелотти: Никогда не думал об отставке

К матчу против действующего победителя Лиги чемпионов Наполи подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, а потому не удивительно, что в Италии идут разговоры о возможном увольнении тренера неаполитанцев Карло Анчелотти.
Советский спорт 15:28
Общество

Греф назвал своей личной виной утечку данных в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в происшествиях, подобных утечке данных клиентов, всегда виновато руководство.
Коммерсантъ 16:24
Культура

Актер Виктор Семенов умер в Москве

Телепрограмма вчера в 10:25
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org 06:10
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
РИА Новости 09:36
Происшествия

Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
РБК вчера в 19:24
Футбол

Главный тренер «Байера» отметил Миранчуков в составе «Локомотива»

Главный тренер футбольного клуба «Байер» Петер Бош прокомментировал победу в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива» со счётом 2:0.
News.ru 15:30
Политика

Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что украинские власти Украины отвергают предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает телеканал NewsOne.
Газета.Ru 17:22
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Футбол

Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 08:24
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Общество

Предельный возраст для ректоров вузов предлагают продлить до 70 лет

В Госдуму внесен законопроект об увеличении на пять лет предельного возраста для ректоров вузов - с 65 до 70 лет.
Российская газета 13:52
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко помогает Дмитрию Тарасову выплачивать долги

Чтобы разобраться с долгами, игроку решила помочь его беременная супруга Анастасия Костенко.
ГлобалМСК.ру 07:57
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv вчера в 06:47
Футбол

Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином в Петербурге

Мойка78 07:20
Происшествия

Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru 14:21
Гаджеты

MediaTek представила процессор Dimensity 1000 со встроенным 5G-модемом

News.ru 06:39
Хоккей

«Вашингтон» хочет сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ в России

«Вашингтон Кэпиталз» желает провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:17
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Игры

Слухи: новой игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире

Пользователь Reddit под псевдонимом iknowstuff312 со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что следующей игрой Rockstar станет средневековый экшен в открытом мире.
3DNews 03:09
Армия и оружие

Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.
Lenta.ru 16:23
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru 17:00
Политика

В Тбилиси возобновились массовые акции протеста

Новостной фронт вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.
Газета.Ru вчера в 05:39
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.
Somanyhorses 03:22
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport 10:16
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира

Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
REGNUM вчера в 03:02
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное