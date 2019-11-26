Общество

ТАССТАССДурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

Дуров, являющийся создателем мессенджера Telegram, даст показания 7 или 8 января. Сторонам предстоит решить, где именно это произойдет. Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США намерены в течение семи дней представить список интересующих их тем.
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Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС13:58

Дурова вызвали на допрос по делу о криптовалюте Gram

Известия13:54

Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram

РБК12:53

Дурова допросят в США в рамках разбирательства о криптовалюте Telegram

Коммерсантъ13:22

Дурова вызвали в суд для дачи показаний по делу о криптовалюте Telegram

Forbes12:58

Дурова вызвали в суд США дать показания по криптовалюте от Telegram

Ведомости13:31

Американский суд допросит Павла Дурова по делу о запуске криптовалюты в январе. Место допроса он сможет выбрать вместе с властями

Фонтанка.Ру11:10
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Шоу-бизнес

Басков осудил травлю Софии Ротару

Свободная Пресса 05:43
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Актуальные Новости 10:50
Общество

Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию

Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
RT на русском 12:32
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Армия и оружие

В НАТО заинтересованы в военных контактах с Россией

Газета.Ru 12:29
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Гаджеты

343 Industries недовольна частотой кадров Halo: Reach на ПК и запустит игру с VFR

В новом открытом письме 343 Industries рассказала, что недовольна экспериментальной реализацией переменной частоты кадров, но всё же запустит Halo: Reach с ней на ПК.
3DNews 09:03
Политика

Путин обсудил с Зеленским по телефону газовые вопросы

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили передачу украинских кораблей, ранее задержанных Россией в Керченском проливе, а также вопросы, связанные с урегулированием газового конфликта между государствами.
Daily Storm вчера в 15:31
Общество

Шнуров назвал российское общество агрессивным

Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
РИА Новости 11:44
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Происшествия

Flydubai отреагировал на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 14:21
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Наука

В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови

Специалисты японской компании Toshiba создали принципиально новый способ диагностики онкозаболеваний, который позволяет определить 13 типов рака всего по одной капле крови.
Дни24 вчера в 04:42
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Происшествия

МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Газета.Ru 10:37
Армия и оружие

СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 14:06
Политика

Папа Римский назвал переговоры России и Украины примерными

Lenta.ru 14:16
Культура

Актер Виктор Семенов умер в Москве

Телепрограмма вчера в 10:25
Спорт

Колобков: позиция российских экспертов не была услышана комитетом ВАДА

Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.
Чемпионат 10:05
Происшествия

В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших.
РБК 12:35
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Общество

Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты

Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".
Газета.Ru 05:41
Происшествия

«Шла к гинекологу, попала в порно» — в одесской больнице установили скрытую камеру

В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.
Украина.ру 10:28
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Радио Sputnik 01:11
Футбол

Локомотив — Байер 0:2 (2-й тайм)

Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 12:13
Кино

Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн

КиноПоиск вчера в 09:10
Общество

Audi уволит 9,5 тыс. сотрудников к 2025 году

Немецкая автомобилестроительная компания Audi, входящая в группу Volkswagen, намерена сократить 9,5 тыс. сотрудников на двух предприятиях в Германии к 2025 году.
DP.RU 11:38
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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