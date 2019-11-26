Общество
ТАССДурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram
Дуров, являющийся создателем мессенджера Telegram, даст показания 7 или 8 января. Сторонам предстоит решить, где именно это произойдет. Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США намерены в течение семи дней представить список интересующих их тем.
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Шоу-бизнес
Басков осудил травлю Софии Ротару
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Общество
Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Гаджеты
343 Industries недовольна частотой кадров Halo: Reach на ПК и запустит игру с VFR
В новом открытом письме 343 Industries рассказала, что недовольна экспериментальной реализацией переменной частоты кадров, но всё же запустит Halo: Reach с ней на ПК.
Политика
Путин обсудил с Зеленским по телефону газовые вопросы
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили передачу украинских кораблей, ранее задержанных Россией в Керченском проливе, а также вопросы, связанные с урегулированием газового конфликта между государствами.
Общество
Шнуров назвал российское общество агрессивным
Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Наука
В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови
Специалисты японской компании Toshiba создали принципиально новый способ диагностики онкозаболеваний, который позволяет определить 13 типов рака всего по одной капле крови.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Армия и оружие
СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Спорт
Колобков: позиция российских экспертов не была услышана комитетом ВАДА
Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом.
Происшествия
В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина
Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших.
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Общество
Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты
Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".
Происшествия
«Шла к гинекологу, попала в порно» — в одесской больнице установили скрытую камеру
В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Футбол
Локомотив — Байер 0:2 (2-й тайм)
Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Кино
Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн
Общество
Audi уволит 9,5 тыс. сотрудников к 2025 году
Немецкая автомобилестроительная компания Audi, входящая в группу Volkswagen, намерена сократить 9,5 тыс. сотрудников на двух предприятиях в Германии к 2025 году.