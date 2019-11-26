Общество

ТАССТАССДурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности, $424,5 млн "на рынке США". Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций. В конце 2017 года Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера.
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Дурова вызвали в суд для дачи показаний по делу о криптовалюте Telegram

Forbes12:58

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС13:58

Дурова вызвали на допрос по делу о криптовалюте Gram

Известия13:54

Дурова допросят в США в рамках разбирательства о криптовалюте Telegram

Коммерсантъ13:22

Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram

РИА Новости14:29

Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram

РБК12:53

Американский суд допросит Павла Дурова по делу о запуске криптовалюты в январе. Место допроса он сможет выбрать вместе с властями

Фонтанка.Ру11:10
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Происшествия

Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

REGNUM 19:56
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Общество

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ 10:00
Политика

Новые власти Боливии назначили посла в США

Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили своего посла в Соединённых Штатах, им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр.
RT на русском 18:46
Политика

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru 18:57
Происшествия

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели

Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Известия 16:52
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Экономика

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Lenta.ru 19:19
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org 06:10
Спорт

Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости 24 ноября в 23:45
Политика

В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей ЧССР

В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Аргументы и Факты 11:15
Футбол

«Манчестер Сити» и донецкий «Шахтер» сыграли вничью в матче ЛЧ

Английский "Манчестер Сити" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт 17:05
Общество

Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
РБК 18:07
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Спорт

Зеппельт: российские службы манипулировали допинговой базой данных

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не информировал организацию о наличии изменений в базе данных московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 20:02
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости 06:33
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Футбол

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Sportbox.RU 16:52
Политика

Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 16:43
Политика

Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создавать международные фонды в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.
РБК 17:40
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Армия и оружие

Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон на юге Израиля.
Российская газета 17:44
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН вчера в 19:37
Политика

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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