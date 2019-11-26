Общество

ТАССТАССДурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности, $424,5 млн "на рынке США". Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций. В конце 2017 года Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера.
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Дурова допросят в США в рамках разбирательства о криптовалюте Telegram

Коммерсантъвчера в 13:22

Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram

РИА Новостивчера в 14:29

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАССвчера в 13:58

Дурова вызвали на допрос по делу о криптовалюте Gram

Известиявчера в 13:54

Павел Дуров вызван в суд в рамках разбирательства, начатого из-за планов Телеграма запустит свою криптовалюту «грам»

Эхо Москвы00:30

Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram

РБКвчера в 12:53

Американский суд допросит Павла Дурова по делу о запуске криптовалюты в январе. Место допроса он сможет выбрать вместе с властями

Фонтанка.Рувчера в 11:10
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Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Политика

Украина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США

Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль.
Вестник Кавказа вчера в 11:00
Здоровье

В Саратовской области число случаев ОРВИ превысило эпидпорог

С 18 по 24 ноября в Саратовской области зарегистрировано почти 11,2 тысячи случаев ОРВИ, что выше расчетного эпидемического порога на 1,71%.
FreeNews-Volga 25 ноября в 23:21
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Происшествия

В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек

В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Газета.Ru 00:53
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане

ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, предположительно произошло из-за резкого маневра грузовика.
Политическая Экспертиза вчера в 20:45
Общество

Кабмин обязал открыть подвалы многоэтажек для бездомных животных

В документе уточняется, что один из продухов в подвалах и технических подпольях домов должен быть открыт в течение всего года.
РБК вчера в 09:28
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» установил новый рекорд

Мультипликационный фильм «Холодное сердце 2» производства кинокомпании The Walt Disney Company сумел поставить рекорд мировых кассовых сборов среди мультипликационных картин.
АБН вчера в 18:44
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Космос

Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США

Индийская организация космических исследований (ISRO) в среду утром успешно вывела на орбиту Земли свой спутник дистанционного зондирования Cartosat-3, а также 13 коммерческих наноспутников из США, сообщает ведомство в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости 00:31
Общество

Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги

Белый дом и Капитолий США были временно закрыты из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона, из офисов Капитолия вывели всех служащих, сотрудникам Белого дома было сказано оставаться на своих местах.
Lenta.ru вчера в 09:56
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
РИА Новости вчера в 09:36
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Общество

Как знаки зодиака просят прощения

Если представитель знака просит прощения, он делает это мимоходом, как будто ситуация абсолютно не требует проявления особенного внимания к обиженному им человеку.
Lisa.ru вчера в 22:45
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru вчера в 15:24
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 24 ноября в 12:07
Культура

Дягилевский фестиваль в Перми возглавит Теодор Курентзис

В театре оперы и балета подтвердили, что художественным руководителем Дягилевского фестиваля в Перми будет Теодор Курентзис.
Звезда — Пермская краевая газета вчера в 04:08
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:32
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК вчера в 15:41
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:04
Авто

Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Журнал Авто.ру 25 ноября в 08:34
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Политика

Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица.
РБК 25 ноября в 08:49
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM вчера в 10:35
Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Ведомости 00:53
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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