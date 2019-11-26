Общество

РИА НовостиРИА НовостиДурова вызвали в американский суд по делу против Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров выступит в январе в суде США с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram, говорится в распоряжении суда. Заседание, на котором будут заслушаны показания Дурова, состоится 7 или 8 января.
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Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram

РИА Новости14:29

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС13:58

Американский суд допросит Павла Дурова по делу о запуске криптовалюты в январе. Место допроса он сможет выбрать вместе с властями

Фонтанка.Ру11:10

Дурова допросят в США в рамках разбирательства о криптовалюте Telegram

Коммерсантъ13:22

Дурова вызвали в суд для дачи показаний по делу о криптовалюте Telegram

Forbes12:58

Дурова вызвали в суд США для дачи показаний по делу о запуске Gram

РБК12:53

Дурова вызвали на допрос по делу о криптовалюте Gram

Известия13:54
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Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

РИА Новости 23:04
Авто

Новая Renault Sandero Stepway появится в следующем году

Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
SpeedMe вчера в 14:14
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Car.ru вчера в 09:13
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК 00:48
Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
Московский Комсомолец 15:51
Общество

США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

Федеральное агентство гражданской авиации США лишило авиационную компанию Boeing права на выдачу сертификатов летной годности на самолеты 737 МАХ, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 20:11
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморского края

Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимы ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
ТАСС 19:41
Армия и оружие

В Великобритании предрекли стране поражение в войне с Россией

Британские военные аналитики пришли к выводу, что Великобритания неминуемо потерпит сокрушительное поражение в возможном конфликте с Россией.
РЕН ТВ 22:34
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 05:10
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru вчера в 10:14
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Армия и оружие

Таинственной российской ракетой «воздух-воздух» заинтересовались в США

Издание The Drive обратило пристальное внимание на безымянную ракету класса "воздух-воздух", которую представили на выставке НПО "Вымпел" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").
Российская газета 06:04
Технологии

Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год

В следующем году Альфа-Банк планирует доставить клиентам около 1 млн карт.
Bankir.Ru вчера в 06:28
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Кино

«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма

В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Афиша Daily 14:46
Спорт

Российских спортсменов хотят отстранить от международных соревнований

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
РИА Новости Крым 00:32
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com 11:57
Армия и оружие

Лавров рассказал о соблюдении меморандума по Сирии

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
РИА Новости 05:30
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
Происшествия

Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей

Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Коммерсантъ 08:56
Общество

Ракам стоит заняться анализом ошибок, а Стрельцам – учёбой

Вполне возможно, что новая встреча перерастет в серьезные отношения. ♐️ Стрелец Несмотря на выходной, займитесь обучением и накоплением новых знаний – они пригодятся вам в скором будущем. ♑️ Козерог Больше доверяйте своей интуиции – у вас неплохо развит внутренний голос.
Первоисточник Сыктывкар 12:00
Наука

Ученые назвали оптимальную продолжительность голодания для здоровья

Интервальное голодание снижает риск сердечной недостаточности и в целом положительно влияет на здоровье сердца.
Российская газета вчера в 06:20
Авто

В России в 2020 году автомобили подорожают из-за утильсбора

Согласно подписанному Медведевым постановлению, в сегменте легковых автомобилей рост ставки составит в среднем 110,7%. При этом машины с двигателем объемом до 1,0 литра пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 литров — больше (рост на 145%).
SpeedMe 24 ноября в 21:53
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз

Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Телепрограмма 09:17
Общество

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
Известия 21:40
Экономика

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 3,8 тысячи рублей, подсчитали в Сбербанке.
РИА Новости 06:50
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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