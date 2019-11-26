Основатель Telegram Павел Дуров выступит в январе в суде США с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram, говорится в распоряжении суда. Заседание, на котором будут заслушаны показания Дурова, состоится 7 или 8 января.

Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram

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