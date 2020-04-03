Ранее Минобороны сообщило, что первый самолет Ил-76 ВКС России прибыл в Сербию. Борт ВКС приземлился на аэродроме Батайница, он доставил в Сербию команду военных специалистов и медицинское оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции.

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

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