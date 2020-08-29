Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
News.ru
News.ru

Два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтийским морем

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H был перехвачен двумя Су-27 над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Российские Су-27 перехватили американский стратегический бомбардировщик

РБК04:45
ТК Звезда

Два Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата бомбардировщика В-52Н ВВС США

ТК Звезда02:22
Интерфакс

Су-27 «перехватил» самолет-разведчик США над Черным морем

Интерфаксвчера в 12:31
Известия

Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Известия02:22
РИА Новости

Су-27 перехватили самолеты-разведчики и бомбардировщик у границ России

РИА Новостивчера в 15:01
ТАСС

Российские Су-27 перехватили американский бомбардировщик над Черным морем

ТАССвчера в 14:38
RT на русском

Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

RT на русском02:31

Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия05:03
41

Глава МИД Литвы разочарован масштабом санкций ЕС против Белоруссии

По утверждению глава МИД Литвы, страны ЕС достигли принципиальной договоренности о первом пакете санкций против лиц, ответственных за "фальсификацию президентских выборов" в Белоруссии и насилие к протестующим.
Sputnik Литва12:36
3

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
203

Всему виной — пост худрука: Джигурда предложил допросить Гармаша по делу Ефремова

Схожую с версией Джигурды информацию недавно озвучил и Александр Добровинский, рассказавший, почему в роковой вечер на месте ДТП оказалось сразу как минимум трое друзей-артистов Ефремова — они ехали устраивать революцию в театре.
Радио Комсомольская правда10:58
5