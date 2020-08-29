Два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтийским морем
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Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H был перехвачен двумя Су-27 над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.В источнике
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