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Два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтийским морем

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H был перехвачен двумя Су-27 над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.В источнике
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РБК

Российские Су-27 перехватили американский стратегический бомбардировщик

РБК04:45
RT на русском

Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

RT на русском02:31
ТАСС

Истребители Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

ТАСС02:33
Газета.Ru

Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика США над Балтикой

Газета.Ru04:49
Известия

Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Известия02:22
РИА Новости

Су-27 перехватили самолеты-разведчики и бомбардировщик у границ России

РИА Новостивчера в 15:01
Интерфакс

Су-27 «перехватил» самолет-разведчик США над Черным морем

Интерфаксвчера в 12:31

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

В столице Белоруссии у гостиницы «Минск» 28 августа были задержаны двое граждан России, члены циркового коллектива AirDance Сергей Сергеев и Михаил Фалин, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
Коммерсантъ17:11
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В Минске закрыли четыре станции метро

Пресс-служба минского метрополитена сообщила, что с 16:35 в белорусской столице закрываются на вход и выход станции метро Октябрьская, Купаловская, Площадь Ленина и Площадь Победы, а поезда следуют мимо этих станций без остановки.
Московский Комсомолец10:57

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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У посольства России в Берлине произошли столкновения

Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.
РИА Новости10:42
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
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Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
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