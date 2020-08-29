В Минске закрыли четыре станции метро

Пресс-служба минского метрополитена сообщила, что с 16:35 в белорусской столице закрываются на вход и выход станции метро Октябрьская, Купаловская, Площадь Ленина и Площадь Победы, а поезда следуют мимо этих станций без остановки.