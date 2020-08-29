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Два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтийским морем

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H был перехвачен двумя Су-27 над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.В источнике
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Известия

Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Известия02:22
ТК Звезда

Два Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата бомбардировщика В-52Н ВВС США

ТК Звезда02:22
RT на русском

Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

RT на русском02:31
РБК

Российские Су-27 перехватили американский стратегический бомбардировщик

РБК04:45
РИА Новости

Су-27 перехватили самолеты-разведчики и бомбардировщик у границ России

РИА Новостивчера в 15:01
ТАСС

Российские Су-27 перехватили американский бомбардировщик над Черным морем

ТАССвчера в 14:38
Интерфакс

Су-27 «перехватил» самолет-разведчик США над Черным морем

Интерфаксвчера в 12:31

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии
РБК04:21
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Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии

Напомним, после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко набрал больше 80% голосов, страну охватила волна протестов граждан, не согласных с результатами подсчета голосов.
Сусанин01:41
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ГП РФ утвердила обвинение во взятке по делу депутата Белоусова

В беседе с корреспондентами ТАСС представители Генпрокуратуры заявили, что обвинительное заключение также утверждено в отношении бывшего главбуха ОАО "Первый хлебокомбинат" Маргариты Бутаковой, которая вместе с депутатом является фигурантом дела.
Народные новостивчера в 04:57
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У берегов Италии сгорела и затонула яхта с туристами из Казахстана

В Средиземном море у берегов Сардинии (остров в составе Италии) сгорела и затонула яхта, береговая охрана спасла с судна 17 человек — 8 туристов из Казахстана и 9 членов экипажа, сообщает Euronews.
Фергана27 августа в 03:02
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Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию

Планируется также разрешить въезд в нашу страну иностранным гражданам, обучающимся в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".
Российская газета07:35
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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