Происшествия
ИзвестияДва Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время тренировочного полета.
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с чего всё началось
В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов. Как стало известно РЕН ТВ, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета. По информации источника телеканала, из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе.РЕН ТВ01:50
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
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Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:56
Политика
В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран
Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
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Политика
Трамп урезал бюджет на сдерживание России ради стены с Мексикой
Президент США Дональд Трамп перенаправил 771 миллион долларов из программы по сдерживанию российской агрессии на строительство стены с Мексикой.
Lenta.ru вчера в 22:24
Общество
Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.
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Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
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Космос
Астероид впервые поменял цвет на глазах у астрономов
Астрономы, работающие с наземным телескопом IRTF, выяснили, что астероид 6478 Голт, обнаруженный более трех десятилетий назад, стремительно меняет свой цвет в ближнем инфракрасном диапазоне.
Московский Комсомолец 03 сентября в 10:18
Наука
Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии
Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.
N+1 вчера в 14:11
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
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На развитие электроэнергетики в РФ направят триллионы рублей
По данным "Совета рынка", к 2035 г. 920 млрд руб. может быть направлено на строительство АЭС, 284 млрд - на развитие энергетики Дальнего Востока, 198 млрд - на экспериментальные ТЭС для обкатки нового оборудования и 56 млрд - на мусорные ТЭС.
Финмаркет 02:45
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Культура
Артисты «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре
Актер Вячеслав Мясников, участник комедийного шоу «Уральские пельмени», на своей официальной странице в социальной сети анонсировал прощальный тур творческого объединения с программой «Ваши пельмени».
Вечерняя Москва вчера в 15:44
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек
Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
РИА Новости вчера в 21:12
Политика
Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Экономика
Акимов прокомментировал идею приватизации «Победы»
С идеей приватизировать "Победу" выступила Федеральная антимонопольная служба в письме к Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху.
РИА Новости 02:24
Здоровье
Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей
Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
РИА Новости 02:53
Политика
Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
РБК 00:50
Происшествия
Мужчина пострадал при взрыве во время разведения костра в ТиНАО
Один человек пострадал при взрыве в дер. Кузовлево в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
Агентство Москва вчера в 12:17
Экономика
К СБП подобрали динамический код
В четверг были проведены первые в России покупки через СБП с использованием динамического QR-кода.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Политика
КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет
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Происшествия
Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
Причиной взрыва в частном доме в городе Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана, сообщили в пресс-службе администрации города Ленинска-Кузнецкого.
РИА Новости 01:58
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Армия и оружие
В Пентагоне назвали представляющие угрозу в космосе страны
Противниками США в космосе являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
Российская газета вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Елены Валюшкиной вышел в свет с молодой женой
Бывший супруг Елены Валюшкиной, 61-летний Александр Яцко, появился на красной дорожке вместе со второй супругой Дарьей.
StarHit.ru вчера в 17:30
Политика
Трюдо обвинил Китай в незаконном задержании иностранцев
Китайские власти практикуют незаконные задержания для достижения собственных целей, включая политические, и на внутренней, и на международной арене.
REGNUM 03:06