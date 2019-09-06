Происшествия
ИзвестияДва Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время тренировочного полета.
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с чего всё началось
В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов. Как стало известно РЕН ТВ, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета. По информации источника телеканала, из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе.РЕН ТВ01:50
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Технологии
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В сети биткоина зафиксирована крупная транзакция в 94 504 BTC (около $1 млрд по нынешнему курсу), эту информацию предоставил twitter-аккаунт Whale Alert.
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На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
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Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
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РБК 00:50
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Общество
Ураган «Дориан» ослаб до первой категории
Ураган «Дориан» ослаб до первой категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона, сообщает Associated Press.
RT на русском 04:21
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Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
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Ведомости 04:39
Гаджеты
LG представила опционально трехэкранный смартфон
На выставке IFA 2019 компания LG представила смартфон, в котором используется сразу два дополнительных экрана, но при этом они располагаются в чехле, который можно снять Чехол имеет жесткий корпус с выемкой для смартфона и соединяется с ним через USB-C.
N+1 03:45
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре
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Общество
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RT на русском вчера в 12:39
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РИА Новости вчера в 17:45
Происшествия
Военный Ми-8 разбился в Саратовской области
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РБК вчера в 08:55
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
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Объемы ремонта дорог в Петербурге в 2020 году вырастут в полтора раза
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Путин назвал 1945 год исходной точкой в вопросе по южным Курилам
Россия в вопросе принадлежности южной части Курил опирается на результаты 1945 года.
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Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Музыка
Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье
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Европейско-Азиатские новости вчера в 22:31
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
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