Происшествия

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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время тренировочного полета.
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Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе под Липецком

В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов. Как стало известно РЕН ТВ, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета. По информации источника телеканала, из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе.
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