В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов. Как стало известно РЕН ТВ, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета. По информации источника телеканала, из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе.

с чего всё началось

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время тренировочного полета.

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

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