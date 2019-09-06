Происшествия
ИзвестияДва Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время тренировочного полета.
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с чего всё началось
В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов. Как стало известно РЕН ТВ, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета. По информации источника телеканала, из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе.РЕН ТВ01:50
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
Наука
Тестостерон не связан с аутизмом
Именно поэтому неоднократно обсуждалась концепция о том, что мужской гормон тестостерон может оказывать влияние на возникновения аутизма, который чаще всего проявляется в отсутствия эмпатии, то есть способности сопереживать другим людям.
MedikForum.ru 04 сентября в 07:30
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Политика
СПЧ призвал предоставить Памфиловой госохрану
Московский Комсомолец 07:33
Политика
Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Армия и оружие
Четверть военных моряков США страдают ожирением
Каждый четвёртый военный моряк США страдает ожирением.
REGNUM 07:40
Политика
В Грузии предъявили обвинение экс-гендиректору канала «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение в использовании служебного положения бывшему гендиректору канала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Московский Комсомолец 07:43
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Кино
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
Политика
Суд Неаполя провел заседание по делу Коршунова
В Посольстве России в Италии сообщили, что в Неполе состоялось заседание суда по делу задержанного по представлению США топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
Московский Комсомолец 07:33
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на чемпионате мира по баскетболу
Сборная России проиграла Польше в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
РБК 06:51
Экономика
Путин допустил возможность подорожания жилья
Президент России Владимир Путин полагает, что переход на систему эскроу-счетов в сфере строительства жилья может повлечь за собой рост стоимости квартир.
Lenta.ru 03:48
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика
Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране
Накануне сообщалось о готовности властей запустить на Дальнем Востоке спецпрограмму для молодых семей со ставкой по ипотеке 2% годовых.
РИА Новости 01:55
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Энергетика
Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии
По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад.
Интерфакс 03:52
Хоккей
Чернышенко: КХЛ планирует разрешить аренду игроков
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может официально разрешить переходы из одного клуба в другой на правах аренды.
ТАСС 07:38
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Политика
Президент Афганистана отложил визит в Вашингтон
Накануне, комментируя проект соглашения между США и талибами, Ашраф Гани сказал, что оно является бессмысленным.
Эхо Москвы 06:30
Гаджеты
IFA 2019. Компания LG представила смартфон LG G8X ThinQ
В рамках выставки IFA 2019, проходящей в Берлине, корейская компания LG анонсировала выход долгожданного смартфона LG G8X ThinQ.
ITZine.ru 06:45
Происшествия
Таксиста из Волгограда убили в Калмыкии
На территории Целинного района в трёх километрах от автодороги «Волгоград — Элиста» полицейские обнаружили сгоревшую машину потерпевшего, а ещё в 15 километрах от неё — тело мужчины.
REGNUM 07:27