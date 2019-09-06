Происшествия

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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время тренировочного полета.
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Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе под Липецком

В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов. Как стало известно РЕН ТВ, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета. По информации источника телеканала, из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе.
РЕН ТВ01:50

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Один из столкнувшихся в небе под Липецком самолетов серьезно поврежден

РЕН ТВ05:40

Хронология аварий и катастроф самолетов Су-34

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Пятый канал07:11

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РИА Новости07:43

СМИ сообщили о столкновении двух истребителей Су-34 над Липецком

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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
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