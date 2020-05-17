Прокуратура Ленобласти начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Об этом 17 мая ТАССу сообщили в пресс-службе компании-владельца центров Ingka Centres.

с чего всё началось

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

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