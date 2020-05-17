Общество
РБКДва ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
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с чего всё началось
Вновь закрытые губернатором Дрозденко «Меги» проверяет прокуратура. Из них эвакуировали три тысячи человек без соблюдения дистанции
Прокуратура Ленобласти начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Об этом 17 мая ТАССу сообщили в пресс-службе компании-владельца центров Ingka Centres.Фонтанка.Ру05:06
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Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
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Общество
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Советник патриаршей комиссии по вопросам развития домашнего образования Алексей Комов рассказал о состоянии здоровья госпитализированного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.
Взгляд.ру 16:22
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
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Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета 02:56
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Общество
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RT на русском 06:57
Армия и оружие
Госдеп увидел угрозу для обороны НАТО в действиях России в Арктике
Пресс-служба Госдепартамента США распространила стенограмму брифинга, на котором заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что российские войска в Арктике ставят под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике.
Военное дело вчера в 06:37
Космос
Комета SWAN приблизилась к Земле на максимальное расстояние
13 мая к Земле приблизилась комета C/2020 F8, известная как SWAN.
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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Политика
Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:53
Происшествия
Два фаната смотрели матч «Баварии» с 12-метрового дерева
Два фаната залезли на 12-метровое дерево возле стадиона «Униона», сообщает Bild.
Чемпионат 16:53
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе в группу Плющенко
Фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала уход из группы тренера Этери Тутберидзе.
Экономика сегодня вчера в 07:26
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
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Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль 10:18
Авто
Обновленный Suzuki Swift официально представлен
Японская компания Suzuki провела презентацию обновленного хэтчбека Swift.
CarsWeek.ru 13:34
Армия и оружие
В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы
Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 03:25
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Автомобиль ускоряется с места до «сотни» за 2,6 секунды: на 0,6 секунды быстрее, чем базовое купе BMW M8, и на 0,1 секунды быстрее, чем Porsche 911 Turbo S. На разгон до 200 км/ч MH8 800 требуется еще 5,7 секунды.
110km.ru 15 мая в 06:50
Здоровье
Ребенок с коронавирусом родился в Северной Осетии
Пресс-служба Минздрава Северной Осетии сообщила, что в республике родился первый младенец с новой коронавирусной инфекцией.
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Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
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Газета.Ru 14:10
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В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы
В городе Дзержинский в Подмосковье загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны.
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Экономика
В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов
В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Шоу-бизнес
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Слово и Дело 08:53
Политика
Помпео рассказал о помощи России со стороны США
Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ.
REGNUM 11:44
Авто
Мертворождённый электромобиль Dyson может стать донором технологий
От идеи наладить массовое производство электромобиля с кодовым обозначением N526 британская компания Dyson отказалась ещё в октябре прошлого года.
3DNews 07:07