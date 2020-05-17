Общество

РБКРБКДва ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
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с чего всё началось

Вновь закрытые губернатором Дрозденко «Меги» проверяет прокуратура. Из них эвакуировали три тысячи человек без соблюдения дистанции

Прокуратура Ленобласти начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Об этом 17 мая ТАССу сообщили в пресс-службе компании-владельца центров Ingka Centres.
Фонтанка.Ру05:06

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На открытие двух ТЦ «Мега» потратили более 5 млн, их закрыли через два дня

Мойка7816:43

В Ленобласти прокуратура проверяет соблюдение санитарных норм в ТЦ «Мега»

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Посещаемость ТРЦ «Мега» за два дня работы оказалась в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году

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Piter.tv08:24

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» проверяет прокуратура

Мегаполис онлайн05:47

«Мегу Парнас» и «Дыбенко» вновь закрыли

Маяк (г. Сосновый Бор)02:47

«МЕГА» потратила 5 млн на возвращение к работе ТЦ под Петербургом, которые закрыли спустя два дня. Бизнес надеется на «понятные условия»

Фонтанка.Ру12:33
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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