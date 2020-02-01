Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаДва Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Во время полета экипажи самолетов выполнили дозаправку топливом в воздухе. В сообщении российского военного ведомства подчеркивается, что подобные полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Два российских Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

РИА Новости22:39

«Белый лебедь» над северным морем: кадры полета и дозаправки в воздухе Ту-160

ТК Звезда21:58

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и Северным Ледовитым океаном

ТАСС17:04

Воздушную дозаправку ракетоносцев Ту-160 показали на видео

РЕН ТВ19:32

Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Российская газета17:36

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет над водами Арктики

Вести.Ru17:28

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Известия18:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Общество

Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

Состояние находящегося в Забайкальском крае гражданина Китая, у которого выявили коронавирус нового типа, улучшается.
Мойка78 23:12
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 15:08
Общество

Россия приостановила авиасообщение с Китаем

Российские и китайские авиакомпании перестанут выполнять рейсы в Китай и обратно в связи с эпидемией коронавируса, заявила 31 января журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
REGNUM 20:06
Хоккей

Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Оттавы" забросил 694-ю в карьере шайбу и догнал занимающего восьмое место в истории НХЛ легендарного нападающего Марка Мессье.
Российская газета 21:30
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск

РБК 20:33
Авто

В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер

"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Новые автомобили 29 января в 23:37
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 20:16
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК 22:31
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Известия 19:09
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости 19:29
Футбол

Кокорин рассказал о своих договоренностях с «Зенитом»

30 января Кокорин выступил в эфире программы "Фетисов", рассказав о некоторых деталях своих договоренностей с руководством клуба.
Газета.Ru 15:15
Общество

ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
Российская газета 17:01
Футбол

ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Вести.Ru 14:05
Политика

США вводят режим ЧС из-за коронавируса

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил, что было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 18:25
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:17
Общество

Аксенов назвал глупостью поступок чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал глупостью поступок чиновниц, которые в шубах навестили керченских блокадников и вручили им похожие на батоны пироги с мясом.
Lenta.ru 10:52
Шоу-бизнес

Мария Шукшина устроила крестины для внука

Сын Фрейи Зильбер от Макара Касаткина получил ангела-хранителя после крестин, устроенных его родной бабушкой, знаменитой актрисой Марией Шукшиной.
Хорошие новости 12:07
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 13:34
Политика

Путин помиловал Нааму Иссахар — израильтянка вышла на свободу

Salt Mag вчера в 02:26
Общество

В России вступили в силу новые правила увольнения

Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля.
Известия 22:20
Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

RT на русском вчера в 02:26
Здоровье

Окружение зараженной студентки в Тюмени проверили на коронавирус

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по результатам обследования у студентов, с которыми контактировала заразившаяся студентка из Китая, коронавирус не обнаружен.
Взгляд.ру 13:32
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости 16:14
Биатлон

Первый тренер Логинова: Не хочу касаться темы Александра

Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
Советский спорт 06:37
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Наука

Риск рака легких снижается после отказа от курения

Что происходит 10:11
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Piter.tv 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой самолёт
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное