Армия и оружие
ИзвестияДва Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
В министерстве указали, что все полеты проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
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Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Российская газетавчера в 17:36
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