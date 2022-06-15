Главный региональныйДва американских наемника попали в плен на УкраинеАмериканские наемники с позывными Хейт и Бама попали в плен на Украине.Главный региональныйПотом, как заявлено, украинская разведка подтвердила попадание в плен американских «братьев».Военное обозрениеРоссийское оборонное ведомство на данный момент попадания в плен американских наёмников не комментирует.Военное обозрениеНедавно трое иностранных наемников, двое из которых подданные Великобритании, были приговорены в высшей мере наказания в ДНР.ЦарьградЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйPravda.RuYakutsk.ruФАНРязань.ЛайфCT newsВоенное обозрениеТелеканал 360°ЦарьградSolenka.infoПодробнее о событииАмериканские наёмники, воевавшие на стороне Украины, попали в плен в ДонбассеЦарьград11:34На Украине попали в плен два наёмника из СШАBanki Loans10:53Два американских наемника попали в плен на УкраинеГлавный региональный10:48Два американских наемника с позывными «Хейт» и «Бама» попали в плен на УкраинеSolenka.info10:42Публикуются сведения о попадании в плен к ВС РФ двоих американских наёмников из ЧВКВоенное обозрение11:49Появились сообщения о пленении российскими военными американцевМосковский Комсомолец10:16На Украине попали в плен два американских наёмникаPravda.Ru10:04Показать ещёОценить828Поделиться