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Два американских наемника попали в плен на Украине

Американские наемники с позывными Хейт и Бама попали в плен на Украине.
Главный региональный
Потом, как заявлено, украинская разведка подтвердила попадание в плен американских «братьев».
Военное обозрение
Российское оборонное ведомство на данный момент попадания в плен американских наёмников не комментирует.
Военное обозрение
Недавно трое иностранных наемников, двое из которых подданные Великобритании, были приговорены в высшей мере наказания в ДНР.
Царьград

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Американские наёмники, воевавшие на стороне Украины, попали в плен в Донбассе
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На Украине попали в плен два наёмника из США
Banki Loans10:53
Два американских наемника попали в плен на Украине
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На Украине попали в плен два американских наёмника
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