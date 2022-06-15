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На Украине попали в плен два американских наёмника

Два американских наёмника, воюющих на стороне Киева, пропали на Украине.
Pravda.Ru
По данным The Telegraph, оба наемника — бывшие военнослужащие ВС США.
Rusvesna.su
Потом, как заявлено, украинская разведка подтвердила попадание в плен американских «братьев».
Военное обозрение
Российское оборонное ведомство на данный момент попадания в плен американских наёмников не комментирует.
Военное обозрение

Подробнее о событии

Опубликованы фото попавших в плен на Украине американских наемников
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