Pravda.RuНа Украине попали в плен два американских наёмникаДва американских наёмника, воюющих на стороне Киева, пропали на Украине.Pravda.RuПо данным The Telegraph, оба наемника — бывшие военнослужащие ВС США.Rusvesna.suПотом, как заявлено, украинская разведка подтвердила попадание в плен американских «братьев».Военное обозрениеРоссийское оборонное ведомство на данный момент попадания в плен американских наёмников не комментирует.Военное обозрениеЧитать далееСвернутьPravda.RuPravda.RuYakutsk.ruГлавный региональныйРязань.ЛайфCT newsВоенное обозрениеТелеканал 360°ЦарьградSolenka.infoПодробнее о событииОпубликованы фото попавших в плен на Украине американских наемниковМосковский Комсомолец13:05Публикуются сведения о попадании в плен к ВС РФ двоих американских наёмников из ЧВКВоенное обозрение11:49На Украине попали в плен два американских наёмникаPravda.Ru10:04Два американских наемника попали в плен на УкраинеГлавный региональный10:48Два американских наемника с позывными «Хейт» и «Бама» попали в плен на УкраинеSolenka.info10:42Американские наёмники, воевавшие на стороне Украины, попали в плен в ДонбассеЦарьград11:34На Украине попали в плен два наёмника из СШАBanki Loans10:53Показать ещёОценить760Поделиться