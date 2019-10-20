Политика
ТАССДва американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины. Об этом в понедельник сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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В Черное море вошел американский корабль с военными катерами для Украины
Комсомольская правдавчера в 16:16
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
РИА Новости 11:36
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Вести.Ru 13:49
Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru 13:56
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 09:53
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
РИА Новости вчера в 08:32
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
РБК 14:17
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище
На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Privet-Rostov.ru 14:24
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 12:09
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Происшествия
Сын депутата Госдумы избил работника отеля в Подмосковье
В Московской области сын депутата Госдумы Гаджимурада Омарова Махмуд напал на сотрудника отеля по имени Умид и избил его вместе с другим мужчиной.
Известия 12:50
Гаджеты
Huawei выпустит планшет, похожий на iPad Pro
Вести.Хайтек 06:25
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
Автоновости дня 05:48
Хоккей
Бывший голкипер «Филадельфии» назвал КХЛ пивной лигой
Вратарь Майкл Лейтон, ранее защищавший цвета «Филадельфии» и «Донбасса», вспомнил об играх в КХЛ. Он начал играть в «Донбассе» в 2013 году.
ProstoProSport 12:04
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных смартфонов
Разработчики теста Master Lu уверены, что уже к концу 2019 года 50% мест в их рейтинге достанется смартфонам, использующим технологию 5G.
МедиаКорСеть 10:55
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Общество
Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА
Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Рамблер 10:21
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК 01:25
Общество
В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет
В результате понедельник, 21 октября, стал самым теплым за 70 лет.
Российская газета 12:54
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 09:58
Происшествия
В Ханты-Мансийске грузовик въехал в детский сад
Согласно снимкам и видеозаписям, опубликованным в социальной сети "ВКонтакте", в понедельник вечером грузовик с землей, спускаясь с горки, пробил ворота и въехал в здание местного детского сада "Елочка".
ТАСС 13:31
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 10:57
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 07:00