Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины. Об этом в понедельник сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу

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