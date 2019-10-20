Политика
ТАССДва американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины. Об этом в понедельник сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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В Черное море вошел американский корабль с военными катерами для Украины
Комсомольская правдавчера в 16:16
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Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
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Армия и оружие
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Специалисты Госдепа США считают, что ЧП под Северодвинском на полигоне ВМФ России в августе произошло во время работ по подъему со дна новейшей крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.
Взгляд.ру 15:18
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась на работу сразу после выписки из роддома
Решетова тщательно следит за работой салона: она приезжала сюда до самых родов и продолжает работать, несмотря на свой новый статус молодой мамы.
ГлобалМСК.ру 15:39
Игры
Утечка подсказала дату начал продаж игровой консоли Sony PlayStation 5
Продажи игровой консоли пятого поколения от японской корпорации Sony начнутся 4 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 05:58
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
РИА Новости вчера в 08:32
Политика
Китай добивается введения санкций против США на $2,4 миллиарда
Санкции Китая могут обойтись американской стороне в 2,4 миллиарда долларов.
Ореанда-Новости 12:41
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Политика
Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом
Министр обороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию в понедельник, 21 октября, сообщает Reuters.
Известия 15:45
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Хоккей
Пелино назначен старшим тренером «Локомотива»
Майк Пелино назначен старшим тренером ярославского "Локомотива", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 15:27
Футбол
Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил прогресс «Ростова», отвечая на вопрос о том, какая из команд РПЛ, борющихся за чемпионство, показывает самый интересный футбол.
Sport24.ru 13:49
Происшествия
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК
В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот.
РБК 13:48
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 07:40
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 09:51
Происшествия
Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском
По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ 11:15
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта
При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
RT на русском 15:47
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза
Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
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Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Piter.tv 14:05
Происшествия
Россиянку арестовали на Бали за пересылку наркотиков
Россиянку и еще трех иностранцев арестовали в Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков.
Lenta.ru 16:02
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника США
Военная часть привезла с собой тяжелую технику: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и многое другое.
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Эмилия Кларк рассказала о «разбитом сердце» из-за критики финала «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, что думает по поводу негативной реакции на финал сериала.
Lenta.ru 15:57
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Происшествия
В ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге пострадали 16 человек
В результате автоаварии пострадали 16 человек, среди которых есть дети.
Регион online вчера в 21:24
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 10:18