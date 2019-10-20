Политика
ТАССДва американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины. Об этом в понедельник сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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В Черное море вошел американский корабль с военными катерами для Украины
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