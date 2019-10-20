Политика
Газета.RuДва американских патрульных катера прибыли в Одессу
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба украинских военно-морских сил ВС.
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В Черное море вошел американский корабль с военными катерами для Украины
Комсомольская правдавчера в 12:16
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Глава МИД Египта рассказал о подготовке саммита Россия-Африка
Предложение об организации саммита Россия-Африка прозвучало в июле 2018 года от президента России Владимира Путина, но реализация этого проекта шла через тесную координацию России с Египтом и Африканским союзом (АС), сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
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Зеленский похвалил Японию за антироссийские санкции
Как заявили в пресс-службе президента Украины, Зеленский в ходе начавшегося сегодня, 21 октября визита в Токио сердечно поблагодарил японского премьер-министра Синдзо Абэ за приверженность западным антироссийским санкциям, сообщает «СП».
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Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter сообщила, что почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году.
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Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
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Столыпин: драку в матче «Оренбурга» с «Крыльями» спровоцировал судья
Судье нужно было увереннее и жёстче принимать своё решение, а он побежал к боковому арбитру и спровоцировал драку, — сказал Столыпин ТАСС.
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Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
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СКР завершил расследование гибели 36 горняков на шахте «Северная»
Завершено расследование дела о гибели 36 рабочих при взрыве метана на угольной шахте "Северная" в Воркуте в феврале 2016 года, дело передано в прокуратуру, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
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Сын российской певицы Наташи Королевой Архип бросил свою девушку Марию Слугину из-за измены.
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В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
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Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энди Руис заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
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Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.
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Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
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Число погибших из-за протестов в Чили растет
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Советник Путина заявил, что Telegram в России не запрещен
В сентябре появилась информация, что крупнейшие российские операторы связи начнут тестировать оборудование для блокировки мессенджера Telegram на жителях Тюмени.
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Сегодня в Австралии газеты вышли с первыми полосами, оформленными как материалы с цензурной правкой.
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Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
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Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
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