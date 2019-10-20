Политика

Газета.RuГазета.RuДва американских патрульных катера прибыли в Одессу

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба украинских военно-морских сил ВС.
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