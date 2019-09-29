Армия и оружие
REGNUMДва американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По данным ресурса, в 11:05 мск самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511, взлетевший с полигона Суда-Бей (Греция), начал разведку у западных границ Крыма.РБКвчера в 21:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Гость из-за океана: у берегов Крыма засекли противолодочный самолет США
РИА Новости Крым27 сентября в 00:56
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Происшествия
В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом
Life.ru вчера в 20:28
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера
РИА Новости вчера в 16:12
Спорт
Американец Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров
Американец Кристиан Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров среди мужчин.
Sport24.ru вчера в 15:29
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия вчера в 19:59
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Игры
Пользователям Steam разрешили ставить анимированные обложки для игр
Разработчики Steam выпустили обновление для тестового интерфейса библиотеки, в котором добавили опцию установки своей обложки для игр.
CyberSport.ru вчера в 06:43
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Общество
В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах
Подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
РБК вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Внук Снуп Дога умер, прожив всего 10 дней
Gazeta.SPb вчера в 17:37
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Армия и оружие
Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица
РИА Новости вчера в 20:23
Здоровье
Ученые назвали полезные для здоровья сердца продукты
По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.
REGNUM 00:26
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости вчера в 11:54
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Музыка
Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой
Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".
Московский Комсомолец 27 сентября в 06:37
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Экономика
Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива
Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».
Коммерсантъ 26 сентября в 04:18
Путешествия
Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.
РИА Новости вчера в 22:10
Происшествия
Более 20 автомобилей попали в массовые ДТП под Екатеринбургом
По предварительным данным, столкновения автомобилей произошли в одиннадцатом часу вечера из-за образовавшейся на асфальте гололедицы.
Телеканал ОТВ вчера в 23:20
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» отказалась от теста на отцовство экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест для подтверждения отцовства экс-короля Малайзии Мухаммада V. Как пишет Daily Mail, недавно девушке предложили провести соответствующую экспертизу.
Москва 24 вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru вчера в 12:54
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана
Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.
Взгляд.ру вчера в 12:18
Здоровье
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14