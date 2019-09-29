Армия и оружие

REGNUMREGNUMДва американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
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с чего всё началось
По данным ресурса, в 11:05 мск самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511, взлетевший с полигона Суда-Бей (Греция), начал
 разведку у западных границ Крыма.
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Два военных самолета США замечены у берегов Крыма

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Два самолета ВВС США провели разведку у границ России на Черном море

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
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МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана

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