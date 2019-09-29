с чего всё началось

Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

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