с чего всё началось

Два самолета ВМС США были замечены у берегов Крыма. Они провели разведку российской территории, сообщает РИА Новости. Воздушное судно Lockheed ЕР-3Е Orion, вылетевшее с аэродрома Суда-Бей в Греции, несколько часов летало над Черным морем на высоте почти шесть километров.

Два военных самолета США замечены у берегов Крыма

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Политика Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.

Гаджеты Business Insider назвал 20 лучших смартфонов Business Insider опубликовал список 20 лучших моделей смартфонов в мире. На первом месте оказался Android-смартфон OnePlus 7T.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Политика Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.

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Общество МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Политика МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.

Политика Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова выложила видео с Анастасией Заворотнюк Анастасия Волочкова в своем блоге в Инстаграм выложила видео одной из программ, где она участвовала, пробуя себя в фигурном катании, а Анастасия Заворотнюк была ведущей.

Происшествия В Башкирии школьники взорвали собаку и ее щенков петардами Мама щенят выскочила из убежища и попала под машину. После этого школьники засунули малышам в пасти петарды и взорвали.

Происшествия В Испании по запросу США задержали россиянина В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.

Политика Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.