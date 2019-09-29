Армия и оружие
Российская газетаДва военных самолета США замечены у берегов Крыма
Два самолета ВМС США были замечены у берегов Крыма. Они провели разведку российской территории, сообщает РИА Новости. Воздушное судно Lockheed ЕР-3Е Orion, вылетевшее с аэродрома Суда-Бей в Греции, несколько часов летало над Черным морем на высоте почти шесть километров.
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с чего всё началось
По данным ресурса, в 11:05 мск самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511, взлетевший с полигона Суда-Бей (Греция), начал разведку у западных границ Крыма.РБКвчера в 21:02
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Гость из-за океана: у берегов Крыма засекли противолодочный самолет США
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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