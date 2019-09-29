с чего всё началось

Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Гаджеты Xiaomi покажет устройство на букву H Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового устройства, на котором присутствует английская буква H. Официальный анонс новинки должен состояться уже завтра, 29 сентября.

Политика Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.

Политика Лавров осудил страны Запада за «узкую трактовку либерализма» «Ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицентричного мира, вернуть себе привилегированные позиции, навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма», — заявил Лавров.

Политика Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.

Общество Правительство запретило курение на балконах В соответствии с новыми правилами противопожарного режима, изменение которых инициировало МЧС, разведение открытого огня на балконах и лоджиях квартир, а так же в комнатах гостиниц и общежитий, теперь запрещено.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Волейбол Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

Происшествия США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Армия и оружие Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).

Политика На Украине высказались об усилении позиций России в мире Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.

Экономика Кудрин заявил об отсутствии бедных пенсионеров в России В России пенсионеры выведены из группы бедных граждан, поскольку им государство всегда доплачивает до прожиточного минимума пенсионера, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.

Авто Минфин разъяснил, кому повысят стоимость ОСАГО за опасную езду Водители, злостно нарушающие правила дорожного движения, будут наказаны повышающим коэффициентом при процедуре расчёта ставки ОСАГО.

Политика В Генпрокуратуре Украины заявили, что не расследовали «дело Байдена» На Украине не проводилось следственных действий в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.

Экономика С 1 октября в России изменится ряд законов, которые касаются каждого С 1 октября 2019 года россиян ожидает ряд изменений в законодательстве, которые коснутся практически каждого жителя страны.

Политика Джонсона подозревают в злоупотреблениях Обвинения в покровительстве Джонсона американской предпринимательнице Дженифер Акури прозвучали на этой неделе.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Наука Частицы пластика нашли в чайных пакетиках Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.