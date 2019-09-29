Армия и оружие

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаДва американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar. Американский самолет Lockheed ЕР-3Е Orion стартовал с полигона Суда-Бей в Греции.
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Два военных самолета США замечены у берегов Крыма

Российская газетавчера в 23:09

Американские самолёты замечены у берегов Крыма

RT на русскомвчера в 19:00

Авиация ВМС США снова шпионила у берегов Крыма

Вести Крым27 сентября в 01:45

Два американских военных самолета провели разведку у Крыма

РИА Новостивчера в 15:33

У берегов Крыма был замечен противолодочный самолет США

Аргументы и Факты - Крым27 сентября в 02:44

Военные самолёты США провели разведку у берегов Крыма

News.ruвчера в 16:41

Гость из-за океана: у берегов Крыма засекли противолодочный самолет США

РИА Новости Крым27 сентября в 00:56
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Футбол

«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым

RT на русском вчера в 11:23
Армия и оружие

Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Политика

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Экономика

Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Кино

Sony и Marvel договорились о продолжении «Человека-паука»

Компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука».
News.ru 27 сентября в 12:01
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика

NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Кино

Константин Богомолов показал кадры со съемок сериала о маньяке

Актуальные Новости вчера в 15:29
Происшествия

Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc

Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей

Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.
Lenta.ru 03:57
Футбол

Левандовски установил новый рекорд бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Падерборна» (3:2) установил новый рекорд бундеслиги.
Спорт-Экспресс 01:19
Происшествия

Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает УНН со ссылкой на судовладельца.
Lenta.ru вчера в 15:14
Политика

Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием

В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
Новостной фронт вчера в 07:59
Футбол

Экс-игрок «Краснодара» стал участником драки в ночном клубе

27-летний футболист стал участником потасовки в ночном заведении.
Матч ТВ 04:31
Происшествия

Пятеро детей ранены при взрыве гранаты в ЛНР

РЕН ТВ вчера в 12:38
Общество

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости вчера в 19:14
Футбол

Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Матч ТВ 04:02
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Кино

LADA 4х4 «засветилась» в новом супергеройском фильме от Marvel

Гордость российского автопрома, внедорожник LADA 4х4 появился на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
Политическая Экспертиза 03:41
Политика

Путин поздравил евреев с иудейским Новым годом

Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана — иудейским Новым годом.
News.ru 03:10
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова в роли модели затмила мировых звезд в Париже

Актриса Светлана Ходченкова попробовала себя в роли манекенщицы, выйдя на подиум вместе с Евой Лонгорией, Ашварией Рай, Хелен Миррен и многими другими.
Народные новости 04:49
Театры

Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет

За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Культура

В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья

Культуромания 27 сентября в 14:49
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Единоборства

Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator

На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.
ФАН 04:03
Шоу-бизнес

Волочкова призвала молиться о душе еще не умершей Заворотнюк

Поклонники удивились и начали спрашивать, правда ли Заворотнюк умерла. Ведь обычно молятся о душах умерших людей.
Вести Подмосковья 04:11
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