Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаДва американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar. Американский самолет Lockheed ЕР-3Е Orion стартовал с полигона Суда-Бей в Греции.
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Гость из-за океана: у берегов Крыма засекли противолодочный самолет США
РИА Новости Крым27 сентября в 00:56
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым
RT на русском вчера в 11:23
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Кино
Sony и Marvel договорились о продолжении «Человека-паука»
Компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука».
News.ru 27 сентября в 12:01
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Кино
Константин Богомолов показал кадры со съемок сериала о маньяке
Актуальные Новости вчера в 15:29
Происшествия
Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc
Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей
Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.
Lenta.ru 03:57
Футбол
Левандовски установил новый рекорд бундеслиги
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Падерборна» (3:2) установил новый рекорд бундеслиги.
Спорт-Экспресс 01:19
Происшествия
Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло, передает УНН со ссылкой на судовладельца.
Lenta.ru вчера в 15:14
Политика
Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием
В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
Новостной фронт вчера в 07:59
Футбол
Экс-игрок «Краснодара» стал участником драки в ночном клубе
27-летний футболист стал участником потасовки в ночном заведении.
Матч ТВ 04:31
Происшествия
Пятеро детей ранены при взрыве гранаты в ЛНР
РЕН ТВ вчера в 12:38
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости вчера в 19:14
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Кино
LADA 4х4 «засветилась» в новом супергеройском фильме от Marvel
Гордость российского автопрома, внедорожник LADA 4х4 появился на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
Политическая Экспертиза 03:41
Политика
Путин поздравил евреев с иудейским Новым годом
Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана — иудейским Новым годом.
News.ru 03:10
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели затмила мировых звезд в Париже
Актриса Светлана Ходченкова попробовала себя в роли манекенщицы, выйдя на подиум вместе с Евой Лонгорией, Ашварией Рай, Хелен Миррен и многими другими.
Народные новости 04:49
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Культура
В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья
Культуромания 27 сентября в 14:49
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Единоборства
Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator
На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.
ФАН 04:03
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе еще не умершей Заворотнюк
Поклонники удивились и начали спрашивать, правда ли Заворотнюк умерла. Ведь обычно молятся о душах умерших людей.
Вести Подмосковья 04:11