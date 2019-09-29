Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаДва американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar. Американский самолет Lockheed ЕР-3Е Orion стартовал с полигона Суда-Бей в Греции.
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с чего всё началось
По данным ресурса, в 11:05 мск самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511, взлетевший с полигона Суда-Бей (Греция), начал разведку у западных границ Крыма.РБКвчера в 21:02
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Гость из-за океана: у берегов Крыма засекли противолодочный самолет США
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Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
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Футбол
Крыховяк принес «Локомотиву» важнейшую победу над «Зенитом»
28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках 11-го тура РПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Зенит».
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Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
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На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
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