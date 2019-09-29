с чего всё началось

Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar. Американский самолет Lockheed ЕР-3Е Orion стартовал с полигона Суда-Бей в Греции.

Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма

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Происшествия Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 23 Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Индонезии 26 сентября, возросло до 23 человек.

Наука Частицы пластика обнаружили в чайных пакетиках Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.

Космос Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.

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