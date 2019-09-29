Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаДва американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar. Американский самолет Lockheed ЕР-3Е Orion стартовал с полигона Суда-Бей в Греции.
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с чего всё началось
По данным ресурса, в 11:05 мск самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511, взлетевший с полигона Суда-Бей (Греция), начал разведку у западных границ Крыма.РБКвчера в 21:02
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