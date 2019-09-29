с чего всё началось

Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar. Американский самолет Lockheed ЕР-3Е Orion стартовал с полигона Суда-Бей в Греции.

Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече ученых с предполагаемой дочерью Путина по поводу редактирования ДНК Ведущие российские генетики и чиновники здравоохранения тайно встречались с предполагаемой старшей дочерью президента Владимира Путина, эндокринологом Марией Воронцовой, чтобы высказать ей аргументы за и против редактирования ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, присутствовавших на мероприятии.

Наука Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.

Волейбол Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Политика В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих "После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.

Футбол «Арсенал» разгромил «Краснодар» в молодёжном первенстве Футбольный тульский клуб «Арсенал» нанес поражение с разгромным счетом футболистам «Краснодара» в матче одиннадцатого тура молодежного первенства России.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Политика NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.

Политика Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.

Экономика Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Политика Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .

Политика Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

Кино LADA 4х4 «засветилась» в новом супергеройском фильме от Marvel Гордость российского автопрома, внедорожник LADA 4х4 появился на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».

Политика Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.