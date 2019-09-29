Армия и оружие

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаДва американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar. Американский самолет Lockheed ЕР-3Е Orion стартовал с полигона Суда-Бей в Греции.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
По данным ресурса, в 11:05 мск самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511, взлетевший с полигона Суда-Бей (Греция), начал
 разведку у западных границ Крыма.
РБКвчера в 21:02

Подробнее о событии

Два военных самолета США замечены у берегов Крыма

Российская газетавчера в 23:09

Два самолета ВВС США провели разведку у границ России на Черном море

РБКвчера в 21:02

Военные самолёты США провели разведку у берегов Крыма

News.ruвчера в 16:41

Самолеты США пролетели у Крыма

Газета.Ruвчера в 19:53

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

REGNUMвчера в 19:25

Два самолета ВВС США провели разведку у границ России на Черном море

Известиявчера в 21:35

Два американских военных самолета провели разведку у Крыма

РИА Новостивчера в 15:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Происшествия

Чиновницу из Германии изнасиловали в московском парке

В Москве неизвестные надругались над гражданкой Германии.
Комсомольская правда 04:46
Политика

Bloomberg узнал о тайной встрече ученых с предполагаемой дочерью Путина по поводу редактирования ДНК

Ведущие российские генетики и чиновники здравоохранения тайно встречались с предполагаемой старшей дочерью президента Владимира Путина, эндокринологом Марией Воронцовой, чтобы высказать ей аргументы за и против редактирования ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, присутствовавших на мероприятии.
Forbes 05:52
Футбол

ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

RT на русском 06:28
Происшествия

В Словакии приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя

РИА Новости 05:34
Наука

Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках

Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru 27 сентября в 04:38
Волейбол

Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт 27 сентября в 10:39
Автоспорт

Мазепин попал в аварию на первом круге гонки «Формулы-2» в Сочи

РИА Новости 05:31
Здоровье

Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 27 сентября в 21:11
Политика

Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Газета.Ru 04:17
Общество

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
Политика

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.
РИА Новости 03:03
Футбол

«Арсенал» разгромил «Краснодар» в молодёжном первенстве

Футбольный тульский клуб «Арсенал» нанес поражение с разгромным счетом футболистам «Краснодара» в матче одиннадцатого тура молодежного первенства России.
REGNUM 06:28
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Футбол

Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Матч ТВ 04:02
Политика

Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Политика

Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.
Российская газета 06:32
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Футбол

Грузия разгромила Уругвай на Кубке мира по регби

Матч ТВ 03:23
Политика

Самолет с президентом Кипра вернулся в Нью-Йорк из-за проблем на борту

Президент Кипра Никос Анастасиадис вместе с делегацией вылетел из Нью-Йорка, возвращаясь после Генассамблеи ООН.
РЕН ТВ 02:06
Происшествия

В украинских Черновцах родились сиамские близнецы

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Общество

В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Газета.Ru вчера в 21:46
Футбол

Бригада арбитров из Израиля назначена на матч «Локомотив» – «Атлетико»

Израильтянин Орел Гринфельд назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов Локомотив - Атлетико.
Советский спорт 05:13
Кино

LADA 4х4 «засветилась» в новом супергеройском фильме от Marvel

Гордость российского автопрома, внедорожник LADA 4х4 появился на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
Политическая Экспертиза 03:41
Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Общество

Скончался писатель Вячеслав Пьецух

В Москве на 73-м году жизни после затяжной болезни скончался писатель Вячеслав Пьецух.
Профиль 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное