Армия и оружие

REGNUMREGNUMДва бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Норвежские истребители сопровождали российские Ту-22М3

Норвегия поднимала в воздух истребители F-16 для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, совершавших плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает во вторник Минобороны России.
РИА Новостивчера в 09:16

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Два бомбардировщика Ту-160 провели полет над нейтральными водами Балтики

РБКвчера в 23:07

Российские Ту-160 выполнили полет над водами Балтийского моря

Газета.Ruвчера в 22:27

Европейские истребители сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

RT на русскомвчера в 22:15

Истребители стран Европы сопроводили над Балтикой два российских Ту-160

ТАССвчера в 22:03

Российские Ту-160 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря

РИА Новостивчера в 22:02

Северный дозор: опубликовано видео сопровождения Ту-22М3 истребителями ВВС Норвегии

ТК Звездавчера в 22:01

Норвежские истребители сопровождали российские Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями

Интерфаксвчера в 09:26
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Политика

В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости вчера в 17:11
Политика

Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе

EastRussia вчера в 12:25
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Космос

SpaceX Starship SN4 успешно прошёл проверку криогенным давлением

3DNews 27 апреля в 10:10
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Политика

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.
ИА Республика вчера в 10:53
Армия и оружие

«Королевские» танкисты ВСУ получили модернизированные Т-72

Как сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на «Украинский милитарный портал», военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила (современное украинское наименование князя Даниила Галицкого) получили усовершенствованные танки Т-72.
Военное дело вчера в 12:07
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Общество

В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях.
РЕН ТВ 27 апреля в 02:38
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Политика

Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Происшествия

Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
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Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз нашла любовь после развода с Константином Богомоловым

Развод Дарьи Мороз и Константина Богомолова стал одним из самых обсуждаемых событий года из-за романа режиссера с Ксенией Собчак.
Grazia вчера в 22:31
Армия и оружие

NI: русские не зря отправляли танки Т-14 «Армата» в Сирию

Влиятельный американский журнал The National Interest опубликовал статью о новейших российских танках Т-14 «Армата» и, в частности, о том зачем их отправляли в Сирию.
Недвижимость.RU 27 апреля в 08:03
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Футбол

Бывшего вратаря ФК «Оренбург» оштрафуют за интервью о Путине

Интервью Фролов дал Сергею Егорову, автору телеграм-канала и Youtube-шоу «Футбольный Биги».
Телеканал UTV вчера в 04:13
Общество

Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники

Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru вчера в 12:06
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Культура

В Башкирии исполнили песню «День Победы» на башкирском языке

Bash.News вчера в 09:33
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Происшествия

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

Известия 00:19
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Транспорт

Forbes включил Кольцово в список самых удобных аэропортов России

Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 13:24
Здоровье

Ученые: в Нью-Йорке коронавирус убил в 21 раз больше людей, чем грипп

Как заявили ученые, эксперты и чиновники зачастую говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, при этом, по словам исследователей, мало кто понимает, что эти оценки получены путем массы статистических допущений.
НТВ вчера в 05:35
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Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
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Футбол

Президент ФНЛ: «Озвучена идея готовиться к следующему первенству»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов дал понять, что нынешний сезон будет досрочно завершен.
Бомбардир.ру вчера в 13:28
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 14:41
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Политика

Миронов предложил раздать россиянам по 25000 рублей

Пособие должно быть размером не менее двух минимальных размеров оплаты труда, что составляет порядка 25000 рублей.
Evo-rus.com вчера в 14:09
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Здоровье

На Алтае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 человек у работников рудника, где была вспышка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 26 апреля в 02:17
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Политика

Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
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Общество

В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ вчера в 13:06
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