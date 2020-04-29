Норвегия поднимала в воздух истребители F-16 для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, совершавших плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает во вторник Минобороны России.

с чего всё началось

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

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