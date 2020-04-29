Армия и оружие
REGNUMДва бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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с чего всё началось
Норвегия поднимала в воздух истребители F-16 для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, совершавших плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает во вторник Минобороны России.РИА Новостивчера в 09:16
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Северный дозор: опубликовано видео сопровождения Ту-22М3 истребителями ВВС Норвегии
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