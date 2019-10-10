Происшествия

Газета.RuГазета.RuДва бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми под Москвой

В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов авиакомпании "Россия". Как стало известно РЕН ТВ, они находились в квартире на улице Германа Титова. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
РЕН ТВ03:51

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Найденные мертвыми в Химках мужчины оказались стюардами российской авиакомпании

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Агентство Москва03:59

Источник: двое стюардов авиакомпании «Россия» обнаружены мертвыми в квартире в Химках

ТАСС04:24

В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»

РБК04:22

Белый порошок изъяли из квартиры в Химках, где умерли два стюарда

РЕН ТВ05:17

Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье

РИА Новости05:41

В съемной квартире в Химках обнаружены тела двух стюардов

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