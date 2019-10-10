В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов авиакомпании "Россия". Как стало известно РЕН ТВ, они находились в квартире на улице Германа Титова. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

с чего всё началось

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

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