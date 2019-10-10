Происшествия

Газета.RuГазета.RuДва бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
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Названа предполагаемая причина смерти двух бортпроводников в Подмосковье

Подмосковье Сегодня09:11

Стала известна причина смерти двух бортпроводников в Подмосковье

РИАМО08:25

В съемной квартире в Химках обнаружены тела двух стюардов

Комсомольская правда02:30

Источник: двое стюардов авиакомпании «Россия» обнаружены мертвыми в квартире в Химках

ТАСС04:24

В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»

РБК04:22

Белый порошок изъяли из квартиры в Химках, где умерли два стюарда

РЕН ТВ05:17

Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье

РИА Новости05:41
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Единоборства

Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами

Российская газета 08:48
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
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Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк

Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

«Путина не боюсь». Главное о пресс-марафоне Зеленского

Сам Зеленский на еду не отвлекался. С большим трудом, но он осилил этот невиданный пресс-марафон.
РИА Новости 11:14
Политика

Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали

Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали военную операцию Турции в Сирии

Помощник президента России Юрий Ушаков призвал все стороны в Сирии к сдержанности и тщательному взвешиванию своих дальнейших шагов на фоне начала военной операции Турции «Источник мира».
RT на русском 10:41
Авто

Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля.
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Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Политика

Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»

По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Политика

Зеленский выступил против силового возвращения Крыма и Донбасса

Против введения военного положения на Украине высказался президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Национальная служба новостей 09:17
Авто

Subaru представила обновлённый Subaru XV

Вслед за рестайлингом модели Subaru Impreza измененную внешность получил кросс-хэтчбек XV.
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Общество

Нобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

РБК 07:05
Происшествия

У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт

Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
ТАСС 10:40
Политика

Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Футбол

Отказавшаяся показать грудь телеведущая объяснила поведение фанатов

Матч ТВ 04:48
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Зеленский указал на ошибки сайта «Миротворец»

Президент Украины Владимир Зеленский указал на ошибки сайта "Миротворец", сообщает ТАСС.
Российская газета 10:27
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Музыка

Билан в третий раз собрался на «Евровидение»

Российский певец Дима Билан размышляет об участии в песенном конкурсе "Евровидение-2020", передает ФАН со ссылкой на интервью Билана на ток-шоу "Алена, блин!".
Газета.Ru 11:09
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Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Футбол

«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт

Газета.Ru вчера в 19:45
Спорт

Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора

«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
РБК 11:13
Общество

МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
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Авто

Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года

Lada Vesta с вариатором появится в продаже до конца 2019 года, сообщили на "АвтоВАЗе".
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ЖКХ

МОЭК может отключить горячую воду в 340 домах на востоке Москвы

ПАО "МОЭК" направило крупнейшему должнику за тепловую энергию – управляющей компании "Юни-дом" - уведомление о предполагаемом введении ограничения горячего водоснабжения в управляемых ей многоквартирных домах, говорится в пресс-релизе МОЭК.
РИА Новости 09:26
Армия и оружие

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
RT на русском 05:56
Политика

Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
РИА Новости 11:22
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Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни

«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
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Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
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