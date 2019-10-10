Происшествия
Газета.RuДва бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов авиакомпании "Россия". Как стало известно РЕН ТВ, они находились в квартире на улице Германа Титова. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.РЕН ТВ03:51
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Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Технологии
Китай создал «безголовую» подлодку
«Вероятно, Китай — единственная страна, которая может создать субмарину без утечек информации о ней», — отмечает издание.
Рамблер 07:39
Экономика
Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру 06:02
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Политика
Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.
ФАН 08:38
Транспорт
В Сибири появились гибкие столбы
На дороге уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки и гибкие столбы, разделяющие встречные потоки на опасных участках.
Lenta.ru 08:45
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 08:42
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Спорт
Российские гимнасты впервые стали чемпионами мира в многоборье
Российские гимнасты своих поклонников не подвели: впервые в истории золото чемпионата мира в командном мужском многоборье отправляется в Россию.
Instanews Media 02:11
Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
Сотрудник больницы предложил СМИ интервью с Заворотнюк
Сотрудник больницы, в которой находится Анастасия Заворотнюк, предложил записать интервью с ней за соответствующий гонорар.
Рамблер 04:19
Футбол
Гвардиола назвал «новым волшебником» 19-летнего хавбека «Ман Сити»
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
Газета.Ru 08:49
Космос
Переселение на другие планеты назвали невозможным
Астроном считает безумием утверждения, что если жизнь на Земле станет невозможной, человечество сможет покинуть ее и переселиться на другую планету.
Lenta.ru 07:40
Политика
Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
ТАСС 06:04
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Политика
Почему Украина не хочет продлевать контракт на транзит газа
«Нафтогаз Украины» не видит смысла в продлении текущего контракта на транзит российского газа на краткосрочный период, заявил в ходе Украинского газового форума глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Rambler News Service вчера в 09:05
Происшествия
Сбежавшую в Грузию полковника полиции задержали в Ростове-на-Дону
Сбежавшую в Грузию полковника полиции задержали в Ростове-на-Дону Сбежавшая в Грузию полковник полиции Наталья Разумная задержана в Ростове-на-Дону, сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Русский дедлайн 08:26
Финансы
Набиуллина анонсировала снижение прогноза по инфляции
Банк России снизит прогноз по инфляции на 2019 год и опубликует уточненный макропрогноз после заседания совета директоров 25 октября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Экономика сегодня 06:07
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20