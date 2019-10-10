Происшествия

Газета.RuГазета.RuДва бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
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Названа предполагаемая причина смерти двух бортпроводников в Подмосковье

Подмосковье Сегодня09:11

Стала известна причина смерти двух бортпроводников в Подмосковье

РИАМО08:25

В съемной квартире в Химках обнаружены тела двух стюардов

Комсомольская правда02:30

Источник: двое стюардов авиакомпании «Россия» обнаружены мертвыми в квартире в Химках

ТАСС04:24

В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»

РБК04:22

Белый порошок изъяли из квартиры в Химках, где умерли два стюарда

РЕН ТВ05:17

Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье

РИА Новости05:41
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Происшествия

В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ

Бывший владелец и глава обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в возрасте 60 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на друга покойного, заместителя Уральского банковского союза Евгения Болотина.
РИА Новости 09:16
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Похоже, следующая Assassin’s Creed выйдет с подзаголовком Legion

На сайте австралийского магазина розничных продаж Gameware была замечены лоты игры Assassin's Creed Legion для всех платформ.
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Происшествия

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В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
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ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко

Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
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Зарплаты и пенсии военных собираются проиндексировать

Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут повысить с 1 января 2020 года.
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Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.
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Армия и оружие

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Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
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В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
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Армия и оружие

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В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».
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Для вывода СБП на международный рынок Mastercard и Национальная система платежных карт заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии системы быстрых трансграничных платежей.
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Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме

Российская сборная по футболу определилась с цветом формы на игру группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки, но сам он закрыть его не имеет права.
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Журналистам предложили интервью с тяжелобольной Заворотнюк

Сотрудник больницы, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, предложил журналистам интервью из медицинского учреждения.
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В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone

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