Происшествия
Вести.RuДва человека пали жертвами урагана на Урале
Второй жертвой стихии стал житель Арамиля 1963 года рождения. Он вышел из офиса СКБ-банка в тот момент, когда ветер сорвал со здания крышу. Она рухнула на парковку, где и стоял мужчина — он намеревался переставить машину.
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Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Экономика
Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»
Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Общество
В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса
Как доложила во вторник на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, за минувшие сутки выявили 40 человек, заболевших коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 23 мая в 04:55
Здоровье
В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет
По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости.
RuNews24.ru 00:42
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Армия и оружие
Переговоры России и НАТО о военной сдержанности на время пандемии провалились
Как стало известно, представители России и НАТО не смогли договориться о приостановке военной деятельности на время пандемии коронавируса.
VSE42.RU 22:02
Общество
Профсоюзы предлагают возмещать россиянам расходы на удаленной работе
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила внести поправки в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, которые предусматривают компенсацию сотрудникам дополнительных расходов, пишут «Известия».
FlashNord 03:00
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Политика
Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа
В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Происшествия
В Корсакове в спорткомплексе «Флагман» обвалился потолок
Вечером 25 мая в фойе спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» в Корсакове обвалился подвесной потолок.
РИА Сахалин-Курилы 20:29
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Вечерняя Москва 04:40
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Черногория открывает границы для туристов
В начале июня Черногория открывает границы для граждан девяти стран, заявил премьер Душко Маркович.
BFM.ru 15:31
Армия и оружие
Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика
В России начали сборку первого опытного образца стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) со стелс-технологией.
Известия 21:50
Авто
В Крыму планируют выпустить более 100 электромобилей в 2021 году
ТАСС вчера в 00:06
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак не получит господдержку в кризис
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 13:34
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
Общество
У переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось зрение
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после того, как он переболел коронавирусом, у него ухудшилось зрение.
РБК 18:12
Здоровье
Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа
Актуальные Новости 03:53
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне
Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня.
РИА Новости 21:18