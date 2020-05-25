Второй жертвой стихии стал житель Арамиля 1963 года рождения. Он вышел из офиса СКБ-банка в тот момент, когда ветер сорвал со здания крышу. Она рухнула на парковку, где и стоял мужчина — он намеревался переставить машину.

Два человека пали жертвами урагана на Урале

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Происшествия В Корсакове в спорткомплексе «Флагман» обвалился потолок Вечером 25 мая в фойе спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» в Корсакове обвалился подвесной потолок.

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Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 12