Происшествия

Вести.RuВести.RuДва человека пали жертвами урагана на Урале

Второй жертвой стихии стал житель Арамиля 1963 года рождения. Он вышел из офиса СКБ-банка в тот момент, когда ветер сорвал со здания крышу. Она рухнула на парковку, где и стоял мужчина — он намеревался переставить машину.
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Число жертв непогоды в Свердловской области увеличилось до трёх

RT на русском12:26

Два человека пострадали во время урагана в Свердловской области

РЕН ТВ09:44

Ураган не повлиял на боеготовность объектов в Челябинской и Свердловской областях

ТАСС12:42

Число жертв урагана в Свердловской области выросло до трех человек

Znak.com11:13

Три человека погибли после урагана в Свердловской области

66.ru11:04

В Екатеринбурге погиб третий человек из-за урагана

Екатеринбург Онлайн11:40

Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех

РИА Новости11:35
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег

Вечерняя Москва 04:31
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Происшествия

Учительница получила условный срок за совращение ученика в Астрахани

В управлении СК РФ по Астраханской области сообщили о том, что учительницу одной из школ Астрахани признали виновной в совращении 15-летнего ученика и приговорили к условному сроку.
Discover24 03:01
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Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
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Происшествия

В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел

Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
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Общество

В России установлен рекорд по загрязнению воздуха

В России за первый квартал текущего года уровень загрязнения воздуха достиг рекордного максимума за последние пять лет, сообщили эксперты.
Аргументы недели 06:48
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
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Политика

КПП в Донбассе с июня перейдут на летний график

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы, но ограничения на пересечение линии разграничения из-за пандемии коронавируса продолжают действовать, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 09:10
Общество

В Москве могут разрешить открыть летние веранды при кафе и ресторанах

Ранее сегодня Владимир Ефимов заявил, что в Москве на следующем этапе снятия ограничений нужно будет открывать непродовольственную торговлю, а после этого — сферу бытовых услуг.
Коммерсантъ 15:04
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Гаджеты

Обнародованы цены всех моделей нового iPhone 12

Народные новости 06:02
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Общество

ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
1K
Футбол

Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский назвал сумасшедшими цены в США.
Lenta.ru 13:52
1
Армия и оружие

Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников

Спорная ситуация возникла на территории Ладакх. В результате инцидента индийских пограничников задержали китайские военные.
ИнфоСМИ вчера в 05:32
42
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
1,1K
Авто

Новую Kia Optima все же привезут в Россию

Ранее в СМИ появлялась информация, что новое поколение Kia Optima может не добраться до европейского рынка.
Вести.Ru 10:40
2
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
5
Общество

У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок

У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
Lenta.ru 10:32
38
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 07:12
2
Общество

Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр 09:52
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Космос

Virgin Orbit начала испытания системы воздушного запуска ракеты

ТАСС 15:25
Здоровье

Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии

Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия вчера в 13:55
129
Происшествия

Басилашвили об обвинениях: верю, что докажу правду в суде

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, обвиняющийся в избиении бывшей жены, заявил, что докажет правду в суде.
РИА Новости 02:49
4
Общество

С 1 июня в России начнут снимать ограничения с внутреннего туризма

С 1 июня Правительство системно и аккуратно начнёт снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией.
Travel Russian News 10:44
954
Общество

Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью

Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион 03:06
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Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
5
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,8K
Культура

Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
43
Политика

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
131
Общество

Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня

Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса».
РБК 11:55
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