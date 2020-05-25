Происшествия
Вести.RuДва человека пали жертвами урагана на Урале
Второй жертвой стихии стал житель Арамиля 1963 года рождения. Он вышел из офиса СКБ-банка в тот момент, когда ветер сорвал со здания крышу. Она рухнула на парковку, где и стоял мужчина — он намеревался переставить машину.
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Сейчас "Свердловэнерго", "Облкоммунэнерго" и другие сетевые организации вывели 87 аварийных бригад и более ста единиц спецтехники, которым возможно, придется работать и ночью. Задача — обеспечить стопроцентное подключение потребителей к утру.
— Евгений Куйвашев, российский политикТК Звезда 12:56
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Самое шокирующее видео: майский ураган в Екатеринбурге и области в трехминутном ролике
Екатеринбург Онлайн13:30
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Общество
ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Фигурное катание
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 10:10
Общество
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru 13:11
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Общество
Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану
Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.
Ведомости 08:27
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Происшествия
Ураган оставил без света 100 тысяч жителей Свердловской области
"Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона.
РЕН ТВ 12:14
Футбол
Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке
Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович в ходе тренировочного занятия получил травму.
Интерфакс-Спорт 10:54
Здоровье
В Свердловской области выявили за сутки 279 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области случаи заражения коронавирусной инфекцией подтвердились у 279 человек.
Парламентская газета 05:15
Армия и оружие
Турция развернула средства ПВО в районе авиабазы «Хмеймим»
Хакасия-Информ 00:33
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд
Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
Политика
Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК 05:18
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Здоровье
Объяснен резкий рост смертности пациентов с коронавирусом в Петербурге
За 23 мая за одно заседание комиссии рассмотрели 36 случаев смерти пациентов, что превышает обычное число рассматриваемых раз случаев более чем в три раза.
Neva.Today вчера в 09:14
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Биатлон
Анна Богалий: Российский биатлон напоминает дикарей
Олимпийская чемпионка Анна Богалий пожаловалась на обилие негатива и лишних скандалов в российском биатлоне, где внутри СБР идет затяжная война между президентом Владимиром Драчевым и членами Правления, причем стороны не могут окончательно выяснить отношения из-за карантина, а также из-за опасений перед Минспорта РФ.
Спорт день за днем 11:58
Экономика
Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов
По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
Общество
Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне.
Рамблер 07:35
Гаджеты
Xiaomi в РФ снова снизила цены на смартфоны Redmi и Xiaomi
Китайская компания в России объявила о новой акции, в рамках которой предоставляется скидка на смартфоны Redmi и Xiaomi.
Газета DAILY 13:46
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Армия и оружие
Минобороны Китая направило российским военным маски и защитные костюмы
Министерство обороны КНР направило российским военным маски и защитные костюмы, говорится в сообщении китайского оборонного ведомства.
РИА Новости 08:27
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
РИА Новости 12:58
Финансы
Центробанк КНР ослабил курс юаня до минимума с февраля 2008 года
Пекин, 25 мая 2020, 09:52 — REGNUM Курс национальной валюты КНР понижен Народным банком Китая до 7,1209 за американский доллар 25 мая.
REGNUM 02:52
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19