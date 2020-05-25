Происшествия

Вести.RuВести.RuДва человека пали жертвами урагана на Урале

Второй жертвой стихии стал житель Арамиля 1963 года рождения. Он вышел из офиса СКБ-банка в тот момент, когда ветер сорвал со здания крышу. Она рухнула на парковку, где и стоял мужчина — он намеревался переставить машину.
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Евгений Куйвашев
Сейчас "Свердловэнерго", "Облкоммунэнерго" и другие сетевые организации вывели 87 аварийных бригад и более ста единиц спецтехники, которым возможно, придется работать и ночью. Задача — обеспечить стопроцентное подключение потребителей к утру.
— Евгений Куйвашев, российский политикТК Звезда 12:56

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Два человека пострадали во время урагана в Свердловской области

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Ураган на Урале унес жизни трех человек

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Число жертв урагана в Свердловской области выросло до трех человек

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Три человека погибли после урагана в Свердловской области

66.ru11:04

Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех

РИА Новости11:35

Самое шокирующее видео: майский ураган в Екатеринбурге и области в трехминутном ролике

Екатеринбург Онлайн13:30
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Общество

ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Фигурное катание

Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 10:10
Общество

Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ

Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru 13:11
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Общество

Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
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Общество

Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану

Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.
Ведомости 08:27
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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Происшествия

Ураган оставил без света 100 тысяч жителей Свердловской области

"Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона.
РЕН ТВ 12:14
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Футбол

Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке

Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович в ходе тренировочного занятия получил травму.
Интерфакс-Спорт 10:54
Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com 10:34
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Космос

Китай начнет собственную миссию на Марс уже в июле 2020 года

Ferra 11:26
Здоровье

В Свердловской области выявили за сутки 279 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области случаи заражения коронавирусной инфекцией подтвердились у 279 человек.
Парламентская газета 05:15
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Армия и оружие

Турция развернула средства ПВО в районе авиабазы «Хмеймим»

Хакасия-Информ 00:33
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд

Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
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Политика

Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
РБК 05:18
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Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
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Здоровье

Объяснен резкий рост смертности пациентов с коронавирусом в Петербурге

За 23 мая за одно заседание комиссии рассмотрели 36 случаев смерти пациентов, что превышает обычное число рассматриваемых раз случаев более чем в три раза.
Neva.Today вчера в 09:14
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
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Биатлон

Анна Богалий: Российский биатлон напоминает дикарей

Олимпийская чемпионка Анна Богалий пожаловалась на обилие негатива и лишних скандалов в российском биатлоне, где внутри СБР идет затяжная война между президентом Владимиром Драчевым и членами Правления, причем стороны не могут окончательно выяснить отношения из-за карантина, а также из-за опасений перед Минспорта РФ.
Спорт день за днем 11:58
Экономика

Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов

По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
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Общество

Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне.
Рамблер 07:35
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Гаджеты

Xiaomi в РФ снова снизила цены на смартфоны Redmi и Xiaomi

Китайская компания в России объявила о новой акции, в рамках которой предоставляется скидка на смартфоны Redmi и Xiaomi.
Газета DAILY 13:46
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
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Общество

Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
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Армия и оружие

Минобороны Китая направило российским военным маски и защитные костюмы

Министерство обороны КНР направило российским военным маски и защитные костюмы, говорится в сообщении китайского оборонного ведомства.
РИА Новости 08:27
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Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

РИА Новости 12:58
Финансы

Центробанк КНР ослабил курс юаня до минимума с февраля 2008 года

Пекин, 25 мая 2020, 09:52 — REGNUM Курс национальной валюты КНР понижен Народным банком Китая до 7,1209 за американский доллар 25 мая.
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Интерфакс 09:01
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
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