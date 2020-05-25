Сейчас "Свердловэнерго", "Облкоммунэнерго" и другие сетевые организации вывели 87 аварийных бригад и более ста единиц спецтехники, которым возможно, придется работать и ночью. Задача — обеспечить стопроцентное подключение потребителей к утру.

Второй жертвой стихии стал житель Арамиля 1963 года рождения. Он вышел из офиса СКБ-банка в тот момент, когда ветер сорвал со здания крышу. Она рухнула на парковку, где и стоял мужчина — он намеревался переставить машину.

Два человека пали жертвами урагана на Урале

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