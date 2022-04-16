Вооруженные силы (ВС) России призвали украинских боевиков и иностранным наемникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 по московскому времени воскресенья, 17 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие.
«В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и сателлиты Америки отвергают ее мольбы о введении санкций против России или хотя бы о критике в ее адрес», — пишет издание.
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", входящая в "Роскосмос", разработала и запатентовала инженерную луномашину, которая способна удалять крупные камни и работать над элементами микрорельефа, сообщает ТАСС.
"Все страны-члены (Евросоюза), кто может, должны быстро доставить (оружие на Украину — ред.), потому что только тогда Украина может выстоять в своей тяжелой оборонительной борьбе", — заявила фон дер Ляйен в интервью газете Bild am Sonntag.
Воспаление в горле без правильного лечения может привести к серьезным осложнениям, в том числе на сердце, предупредил в интервью радио Sputnik отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Министр армии США Кристин Уормут заявила, что военнослужащие американской армии (сухопутных войск) следят за спецоперацией Российской Федерации на Украине и учитывают информацию о ее ходе при проведении учений в штате Калифорния.