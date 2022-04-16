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Два человека погибли и 15 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Воронежем

Два автобуса столкнулись на 524-м километре автодороги "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости
Позже выяснилось, что рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом.
Вести Воронеж
"Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок", — сообщил собеседник агентства.
РИА Новости
На месте ЧП сейчас работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа.
Провинция.ру

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В Воронежской области столкнулись два автобуса
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