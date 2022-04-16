Будьте в Плюсе

Два человека погибли и 15 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Воронежем

Авария произошла в 20:30 на 524 км трассы.
Вести Воронеж
"Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребенок", — сообщил собеседник агентства.
РИА Новости
На месте аварии работают эксперты госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Smotrim.ru
Пресс-служба администрации Новоусманского района сообщает, что, по предварительным данным, столкнулись микроавтобус, который развозил по домам сотрудников одного из предприятий, и автобус "Элиста - Санкт-Петербург".
Интерфакс

Подробнее о событии

В Воронежской области произошло смертельное ДТП с участием двух автобусов
Smotrim.ru23:11
Два человека погибли и 15 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Воронежем
Вести Воронежвчера в 15:36
Два человека погибли, 9 пострадали в ДТП с автобусом под Воронежем
РЕН ТВвчера в 14:17
Два человека погибли в ДТП с автобусом и микроавтобусом под Воронежем
Интерфаксвчера в 15:08
Два человека погибли, 15 пострадали при столкновении двух автобусов в Воронежской области
РИА Новостивчера в 14:43
В Воронежской области столкнулись два автобуса
RT на русскомвчера в 14:32
В Воронежской области столкнулись два автобуса
ТАССвчера в 15:15

Интересное

Правительство России увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений до 31 мая

"Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн", — указывается в документе.
РИА Новости03:10

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз обсуждает санкции против российской энергетики и банков

Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС сейчас "разрабатывают умные механизмы", которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.
РИА Новости19:55

Минобороны: ВС РФ предложили боевикам в Мариуполе с 6:00 17 апреля сложить оружие

Вооруженные силы (ВС) России призвали украинских боевиков и иностранным наемникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 по московскому времени воскресенья, 17 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Lenta.ru19:14

Экс-посол Франции Жерар Аро напомнил США о вторжении в Ирак и других военных интервенциях

Бывший посол Франции в США и экс-постпред страны в ООН Жерар Аро припомнил американской стороне «скандальное вторжение» в Ирак в 2003 году.
Lenta.ru23:09

Опрос RedfieldWilton: все меньше британцев поддерживают санкции против РФ из-за роста цен

Все больше жителей Великобритании начали отказываться от поддержки санкций против России из-за роста цен.
Lenta.ru02:58

Жена Медведчука попросила Путина помочь обменять мужа

Оксана Марченко, жена главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъвчера в 13:42

В МВД России рассказали о нарушениях среди мигрантов за первые два месяца 2022 года

Министерство иностранных дел России выявило за два месяца текущего года больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом ранее.
RT на русском01:41

Минобороны сообщило об уничтожении завода по производству боеприпасов в Киевской области

Российские военные нынешней ночью ударом высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости03:52

Турция запустит новую авиакомпанию Southwind для перевозки россиян в конце мая

Ранее в апреле власти Турции объявили о запуске новой авиакомпании, которая будет перевозить исключительно российских туристов на местные курорты.
Lenta.ruвчера в 10:05

СБУ оставила перед бегством из Херсона группу для диверсий в тылу российских войск

"Найденные совсекретные документы датированы 2014 годом, что указывает на использование старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп, начиная с 2014 года", — пояснил сотрудник российских силовых структур.
РИА Новости23:59