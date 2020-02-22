Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, в бассейне банного комплекса в Коломенском проезде отмечали день рождения 18 человек.
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Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве

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Число погибших в банном клубе на юге Москвы увеличилось до трех, семь человек пострадали

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Двое погибли в бане из-за «сухого льда» на дне рождения блогерши в Москве

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Смерть и слезы из-за впечатляющих фотографий в бассейне с сухим льдом. Главное о дне рождения блогерши-миллионщицы

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В Москве два человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне

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Сенаторы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, Елена Афанасьева является сенатором с 2014 года.
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Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
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Для покупки лифтбек будет доступен в четырех комплектациях с названиями Origin, Respect, Status и Exclusive.
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Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Общество

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек

В Италии количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось почти на четверть, составив 821 человека, погиб 21 больной.
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Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции.
Интерфакс 09:41
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
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Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной

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Армия и оружие

В Турции заблокировали некоторые соцсети после гибели военных в Сирии

Турецкие власти заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям после гибели в четверг, 27 февраля, турецких военных в сирийской провинции Идлиб.
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Армия и оружие

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Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
АМИТЕЛ вчера в 23:52
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
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Армия и оружие

Военные проверят интернет Илона Маска в боевых условиях

Военные проверят возможность экстренного вывода небольшого спутника на орбиту с помощью запускаемой из-под крыла Boeing 747 ракеты-носителя.
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Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
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Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше

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Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
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В Half-Life: Alyx не появятся Барни, доктор Кляйнер, Уоллес Брин и Пёс. Релиз Half-Life: Alyx запланирован на 23 марта.
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С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
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Армия и оружие

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Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.
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