Происшествия
РИА НовостиВ Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, в бассейне банного комплекса в Коломенском проезде отмечали день рождения 18 человек.
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Политика
Сессию комиссии ООН перенесли из-за невыдачи визы россиянину
Организационную сессию комиссии ООН по разоружению перенесли из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами
Сенаторы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, Елена Афанасьева является сенатором с 2014 года.
Футбол
«Днепр-1» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Общество
«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Авто
Volkswagen назвал комплектации нового Polo для РФ
Для покупки лифтбек будет доступен в четырех комплектациях с названиями Origin, Respect, Status и Exclusive.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Общество
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек
В Италии количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось почти на четверть, составив 821 человека, погиб 21 больной.
Политика
Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Космос
Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной
Армия и оружие
В Турции заблокировали некоторые соцсети после гибели военных в Сирии
Турецкие власти заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям после гибели в четверг, 27 февраля, турецких военных в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
Постпредства Эстонии, Бельгии, Германии и Франции в Совбезе ООН осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе.
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Армия и оружие
Военные проверят интернет Илона Маска в боевых условиях
Военные проверят возможность экстренного вывода небольшого спутника на орбиту с помощью запускаемой из-под крыла Boeing 747 ракеты-носителя.
Спорт
Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Футбол
Игроки «Баварии» перед матчем с «Челси» пили виски и пиво
Легендарный рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что игроки "Баварии" перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" употребляли пиво и виски.
Армия и оружие
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Игры
Детали сюжета, новый хедкраб и крафт — подробности о Half-life: Alyx
В Half-Life: Alyx не появятся Барни, доктор Кляйнер, Уоллес Брин и Пёс. Релиз Half-Life: Alyx запланирован на 23 марта.
Музыка
Белоруссию на «Евровидении-2020» представит группа VAL
Группа VAL стала победителем финала национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020" в Белоруссии, который транслировал телеканал "Беларусь 1".
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Происшествия
На лайнере Diamond Princess из-за коронавируса умер британец
Гаджеты
Белорус разблокировал китайский смартфон отрезанным пальцем
Житель Белоруссии Павел Виноградов разблокировал смартфон при помощи отрезанного пальца. О своем эксперименте Павел рассказал в Facebook.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Армия и оружие
«Блумберг»: Эрдоган направил один пистолет на Запад, а другой держит у собственного виска
Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.