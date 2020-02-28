Происшествия
Газета.RuДва человека погибли на вечеринке блогера в Москве
День рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе закончился трагедией: два человека погибли от химических ожогов. Еще двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
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Музыка
Беларусь назовет представителя на «Евровидение-2020» 28 февраля
От России, как сообщают СМИ, может выступить Александр Панайотов 28 февраля в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» пройдет финал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020», где огласят имя представителя от республики.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
По словам Силуанова, «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курс рубля, даже при том, что бюджетное правило сдерживает волатильность курса валюты.
Гаджеты
Последнее обновление Android вывело из строя смартфоны Xiaomi
После последнего обновления Android на смартфонах Xiaomi Mi8 исчез рабочий стол, при этом верхнее меню Android работает.
Футбол
Андрей Аршавин прокомментировал переход Кокорина в «Сочи»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход форварда петербургского клуба Александра Кокорина в ФК «Сочи» на правах аренды.
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $49
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск.
Кино
Представлены постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Главные роли в экранизации исполнили актриса Милла Йовович и актер Тони Джаа. Именно они были изображены на первых постерах.
Энергетика
Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Футбол
Филиал футбольной академии «Динамо» будет открыт в Дагестане
Правительство Дагестана и московский клуб «Динамо» подписали соглашение об открытии в республике филиала одноименной футбольной академии.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
Происшествия
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов похвастался успехами двухлетнего сына в балете
Двухлетний сын Дмитрия Маликова занимается балетом.
Общество
Папа Римский отменил все аудиенции из-за болезни
Футбол
«Крылья Советов» в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» в РПЛ
Футболисты самарских "Крыльев Советов" в меньшинстве сыграли вничью с "Оренбургом" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России, который стал первым после зимней паузы в турнире.
Музыка
Вера Брежнева представила новый трек «Хорошие новости»
Политика
МИД Украины надеется на присоединение Трампа к «нормандской четверке»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что был бы счастлив, если бы президент США Дональд Трамп присоединился к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция).
Футбол
Тарасов обратился к парапсихологу после очередной травмы
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Экономика
Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.