День рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе закончился трагедией: два человека погибли от химических ожогов. Еще двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Два человека погибли на вечеринке блогера в Москве

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