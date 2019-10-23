В результате происшествия погибли два человека, еще один человек получил ранения. Об этом передает газета «Известия» со ссылкой на информационный портал «Информатор Киев». Как сообщают СМИ, взрыв произошел на улице Пушкинской, рядом с кафе под названием «Пророк».

Два человека погибли от взрыва гранаты в центре Киева

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