Происшествия
РИА НовостиВ крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
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Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова предстала перед фанатами в кружевном белье
Актриса и телеведущая Анфиса Чехова предстала перед своими поклонниками в кружевном белье, разместив весьма откровенный снимок в социальных сетях, сообщает издание «Дни24».
Политика
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по потреблению алкоголя в Новый год
Роспотребнадзор поделился советами, как правильно употреблять алкоголь за новогодним столом, чтобы после не испытывать тяжких последствий.
Технологии
Alphabet предоставит Сундару Пичаи вознаграждение акциями на $240 млн
Сообщается, что новый исполнительный директор Alphabet получит $240 млн в виде премий в течение следующих трёх лет.
Происшествия
Под Волгоградом автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик
Автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с "КамАЗом" и съехал в кювет.
Шоу-бизнес
Саша Черно курит во время беременности
Черно продолжает курить, что возмущает ее супруга Иосифа Оганесяна.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»
Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Космос
Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки
Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Происшествия
Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве
Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Культура
Как в юмористические шоу проникла политика
Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Финансы
Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Культура
Стал известен победитель шестого сезона шоу «Танцы» на «ТНТ»
Вчера в Москве прошли съемки финала очередного шоу «Танцы». После сезона выступлений зрители определили победителя соревнования.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»
Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Происшествия
В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера
Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
Футбол
СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу близок к переходу в ЦСКА
В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Шоу-бизнес
Анастасия и Марианна Вертинские отремонтировали дачу отца
Анастасия Александровна много времени проводит с внуками и помогает сыну готовить на кухне его ресторана.
Здоровье
Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака
Специалисты назвали три продукта, которые могут предотвратить возникновение злокачественных новообразований в организме, передают argumenti.ru.
Армия и оружие
Тестирование С-400 в Турции вызвало негодование США
Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
Авто
Volkswagen показала новый Passat для РФ
Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.