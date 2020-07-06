Происшествия
ИнтерфаксДва человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США
Два самолета столкнулись в США над озером Кер-д'Ален в штате Айдахо, два человека погибли и шестеро числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CNN. Как заявил лейтенант полиции округа Кутенай Райан Хиггинс, сообщение о столкновении двух самолетов поступило днем в воскресенье.
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Общество
В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за сутки
Новые случаи коронавируса были выявлены в 85 регионах России, при этом 28,8% носителей, зарегистрированных за последние сутки, не имели клинических проявлений заболевания.
ФАН 03:33
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Известный врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рекомендовал включить в свой рацион питания свежий горох, так как этот простой продукт обладает огромным количеством свойств, улучшающих здоровье, в том числе защитой от рака.
Live24 03 июля в 12:31
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Происшествия
ФСБ задержала трех граждан при попытке перевезти 55 кг наркотиков
Российская газета 03:27
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова.
Говорит Москва вчера в 10:16
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Кино
Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией «Рокки 4»
Знаменитый американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне объявил о начале работы над режиссерской версией четвертой части фильма о боксере Рокки Бальбоа.
Piter.tv 02:42
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
Политика
В Петербурге появится новый вице-губернатор по молодежной политике
Ранее отдельного куратора молодежной политики уровня вице-губернатора в Петербурге не существовало.
REGNUM 03:38
Общество
Чибис опроверг фейк о закрытии Мурманска из-за коронавируса
Агентство отмечает, что информация о возможном закрытии Мурманска из-за напряженной ситуации с коронавирусом появилась в социальных сетях на минувших выходных.
Известия 02:14
Технологии
Анонсированы накопители на магнитных лентах емкостью до 400 Тб
Naked Science 03:25
Здоровье
В Китае выявлен первый случай подозрения заражения бубонной чумой
Хух-Хото, Китай, 6 июля 2020, 05:54 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая был выявлен один случай подозрения на заболевание бубонной чумой, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 22:54
Общество
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек
В Югре за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 289 человек. Всего в ХМАО 10590 человек инфицировано COVID-19.
ЮграPRO 02:43
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
Общество
Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России
Mail.ru Group и Amazon запустят совместный сервис в России.
Finam.Ru 02:55
Происшествия
Признавшийся в серии убийств сантехник из Подмосковья найден мёртвым
RT на русском 04:21
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Армия и оружие
В России дальность поражения ЭМИ-пушек увеличили до 10 км
Дни24 вчера в 00:55
Происшествия
Daily Mail (Великобритания): в США на День независимости застрелили десятки людей
В Соединенных Штатах Америки на День независимости в результате масштабных беспорядков с применением огнестрельного оружия по всей стране были убиты 27 человек.
ИноСМИ вчера в 23:03
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Авто
Изображения «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
МедиаПоток 01:28
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл снялась голой в американском метро
Американская актриса и модель Наоми Кэмпбелл поделилась в Сети своими обнаженными фотографиями, сделанными на станции метро.
NewInform 03:28
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов
Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14