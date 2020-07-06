Происшествия
ИнтерфаксДва человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США
Два самолета столкнулись в США над озером Кер-д'Ален в штате Айдахо, два человека погибли и шестеро числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CNN. Как заявил лейтенант полиции округа Кутенай Райан Хиггинс, сообщение о столкновении двух самолетов поступило днем в воскресенье.
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Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
ТАСС вчера в 23:11
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 40 от Huawei получит зарядку на 66 Вт
Rusargument вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Катя Семенова съехалась с 34-летним сыном
Собеседник вчера в 05:02
Шоу-бизнес
Певица Дуа Липа поделилась серией снимков в купальнике и восхитила поклонников
Lenta.ru 02:52
Здоровье
Лечившая пациентов с COVID-19 врач умерла в Воронежской области
В Воронежской области от коронавирусной инфекции скончалась врач, лечившая пациентов с COVID-19.
Известия вчера в 17:55
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС вчера в 18:40
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Наука
Названо новое преимущество вакцины от коронавируса
Ученые назвали разработанную технологию по производству вакцины от COVID-19 универсальной, то есть ее можно будет адаптировать и применять в борьбе с новыми эпидемиями.
Lenta.ru 01:55
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Армия и оружие
Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек
Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 02:21
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек
Lenta.ru вчера в 09:47
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
Происшествия
Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 01:32
Шоу-бизнес
Прилучный впервые отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович
Ранее в Сети появились слухи, что после развода со своей супругой Агатой Муцениеце Прилучный начал новые отношения с актрисой Мирославой Карпович.
iReactor 02:25
Общество
Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым
Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
Здоровье
Заслуженный врач РФ пожаловался на своего начальника главе Оренбуржья
Заведующий̆ отделением ортопедии, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Андрей Сафронов обратился с открытым письмом в адрес губернатора Дениса Паслера и министра здравоохранения Татьяны Савиновой с критикой в адрес главного врача клиники Дмитрия Пупынина.
REGNUM 02:30
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
Общество
Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19
Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42