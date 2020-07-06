Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксДва человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Два самолета столкнулись в США над озером Кер-д'Ален в штате Айдахо, два человека погибли и шестеро числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CNN. Как заявил лейтенант полиции округа Кутенай Райан Хиггинс, сообщение о столкновении двух самолетов поступило днем в воскресенье.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

В небе над озером в США столкнулись два самолета

РБК00:05

Два самолёта столкнулись в воздухе в США

RT на русскомвчера в 23:40

В США два небольших самолета столкнулись над озером

РИА Новостивчера в 23:23

Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов

Lenta.ruвчера в 23:38

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Интерфакс00:23

В США произошло смертельное столкновение легкомоторных самолетов над озером

Газета.Ruвчера в 23:20

CNN: два небольших самолета столкнулись над озером в штате Айдахо

ТАССвчера в 22:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Общество

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

BFM.ru 02:54
31
Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
1
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
134
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
38
Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 40 от Huawei получит зарядку на 66 Вт

Rusargument вчера в 03:59
Шоу-бизнес

Катя Семенова съехалась с 34-летним сыном

Собеседник вчера в 05:02
7
Шоу-бизнес

Певица Дуа Липа поделилась серией снимков в купальнике и восхитила поклонников

Lenta.ru 02:52
Здоровье

Лечившая пациентов с COVID-19 врач умерла в Воронежской области

В Воронежской области от коронавирусной инфекции скончалась врач, лечившая пациентов с COVID-19.
Известия вчера в 17:55
20
Общество

С четверга в Москве резко похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
26
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
2,3K
Экономика

В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд

Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС вчера в 18:40
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
75
Наука

Названо новое преимущество вакцины от коронавируса

Ученые назвали разработанную технологию по производству вакцины от COVID-19 универсальной, то есть ее можно будет адаптировать и применять в борьбе с новыми эпидемиями.
Lenta.ru 01:55
1
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
3K
Армия и оружие

Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек

Более 3 тысяч абонентов остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 02:21
Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
35
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
16
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Lenta.ru вчера в 09:47
1,3K
Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
515
Происшествия

Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 01:32
570
Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews 01:45
7
Шоу-бизнес

Прилучный впервые отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович

Ранее в Сети появились слухи, что после развода со своей супругой Агатой Муцениеце Прилучный начал новые отношения с актрисой Мирославой Карпович.
iReactor 02:25
Общество

Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
16
Здоровье

Заслуженный врач РФ пожаловался на своего начальника главе Оренбуржья

Заведующий̆ отделением ортопедии, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Андрей Сафронов обратился с открытым письмом в адрес губернатора Дениса Паслера и министра здравоохранения Татьяны Савиновой с критикой в адрес главного врача клиники Дмитрия Пупынина.
REGNUM 02:30
Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
160
Общество

Индия обошла Россию по общему числу заболевших COVID-19

Индия вошла в тройку стран с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19.
РИА Новости 02:12
1
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
3,4K
Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
10
Главное