Происшествия
ИнтерфаксДва человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США
Два самолета столкнулись в США над озером Кер-д'Ален в штате Айдахо, два человека погибли и шестеро числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CNN. Как заявил лейтенант полиции округа Кутенай Райан Хиггинс, сообщение о столкновении двух самолетов поступило днем в воскресенье.
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Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Общество
Сергей Наумов покидает пост зампреда правительства Сахалинской области
Глава региона поблагодарил Сергея Наумова за плодотворную совместную работу и достигнутые положительные результаты.
РИА Сахалин-Курилы 01:05
Здоровье
В Индонезии предложили лечить коронавирус эвкалиптовым ожерельем
Министерство сельского хозяйства Индонезии показало антивирусное ожерелье, сделанное на основе эвкалипта, которое способно помогать в лечении людей, заболевших коронавирусом, пишет издание Jakarta Post.
МИР 24 вчера в 23:48
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Общество
Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
Летние кафе откроют в Новосибирской области
Губернатор области Андрей Травников отметил, что принял решение о возобновлении работы летних веранд на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.
Газета.Ru 00:56
Общество
Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Происшествия
Daily Mail (Великобритания): в США на День независимости застрелили десятки людей
ИноСМИ вчера в 23:03
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
Происшествия
92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04 июля в 03:40
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
Экономика
В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов
В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
РБК вчера в 23:00
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
Общество
NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана
Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Общество
Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании
Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Армия и оружие
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение вчера в 10:26
Энергетика
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в понедельник, 6 июля.
RT на русском 01:05
Общество
По 28 тысяч рублей: ряд россиян уже получает пособие от государства
Ряд российских граждан при ряде условий могут рассчитывать на пособие от государства, размер которого составляет 28 тыс. 511 руб. При этом выплата носит единовременный характер и выдается только женщинам.
Konkurent.ru вчера в 22:41
Кино
На YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
В YouTube разместили фильм HBO о преследовании многих геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04 июля в 23:02
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
РБК 03 июля в 21:22