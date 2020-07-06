Два самолета столкнулись в США над озером Кер-д'Ален в штате Айдахо, два человека погибли и шестеро числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал CNN. Как заявил лейтенант полиции округа Кутенай Райан Хиггинс, сообщение о столкновении двух самолетов поступило днем в воскресенье.

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

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